Xe Lexus gây tai nạn liên hoàn rồi lật ngửa trên phố Trung Kính

  • Thứ năm, 26/3/2026 06:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đêm 25/3, một ôtô con hiệu Lexus đã gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội), hậu quả khiến hai người bị thương, 5 ôtô và hai xe máy hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h40 ngày 25/3 tại khu vực ngã tư giao cắt Trung Kính - Mạc Thái Tổ (Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Hà.

Người dân cho biết vào thời điểm trên, ôtô Lexus BKS 30K 201.XX di chuyển hướng Trung Kính đi Mạc Thái Tông, khi vừa hết đèn đỏ đã bất ngờ tăng tốc, lao qua ngã tư sang làn đường ngược chiều, va chạm với 5 xe ôtô khác cùng hai xe máy.

Sau cú va chạm, xe Lexus bị lật ngửa và khiến nhiều ôtô hư hỏng. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ rơi vương vãi khắp mặt đường.

Hai người đi xe máy bị thương, trong đó có một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe. Ảnh: Thanh Hà.
Chiếc xe gây tai nạn bị lật ngửa. Ảnh: Thanh Hà.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn nam tài xế và đưa người này đi kiểm tra chất kích thích.

Theo xác minh ban đầu, tài xế tên V.Q.C (SN 1987, trú tại Hà Nội).

Cảnh sát đang phong tỏa khu vực vụ tai nạn để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tai nạn liên hoàn ở khu sân bay Tân Sơn Nhất, một người tử vong

Công an phường Tân Bình, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô taxi và hai xe máy xảy ra trên đường Cộng Hòa.

21 giờ trước

Tin mới vụ hai tài xế đánh nhau giữa đường ở phường Chợ Lớn

Liên quan đến vụ hai tài xế ẩu đả giữa đường do mâu thuẫn trong quá trình lưu thông, Công an phường Chợ Lớn (TPHCM) cho biết đã mời cả hai về trụ sở để làm việc.

42:2510 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

