Xe Lexus gây tai nạn liên hoàn rồi lật ngửa trên phố Trung Kính

Đêm 25/3, một ôtô con hiệu Lexus đã gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội), hậu quả khiến hai người bị thương, 5 ôtô và hai xe máy hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h40 ngày 25/3 tại khu vực ngã tư giao cắt Trung Kính - Mạc Thái Tổ (Hà Nội).

Người dân cho biết vào thời điểm trên, ôtô Lexus BKS 30K 201.XX di chuyển hướng Trung Kính đi Mạc Thái Tông, khi vừa hết đèn đỏ đã bất ngờ tăng tốc, lao qua ngã tư sang làn đường ngược chiều, va chạm với 5 xe ôtô khác cùng hai xe máy.

Sau cú va chạm, xe Lexus bị lật ngửa và khiến nhiều ôtô hư hỏng. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ rơi vương vãi khắp mặt đường.

Hai người đi xe máy bị thương, trong đó có một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn nam tài xế và đưa người này đi kiểm tra chất kích thích.

Theo xác minh ban đầu, tài xế tên V.Q.C (SN 1987, trú tại Hà Nội).

Cảnh sát đang phong tỏa khu vực vụ tai nạn để điều tra làm rõ nguyên nhân.