Hà Nội phải dám thí điểm, phải chấp nhận đổi mới mạnh mẽ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, nhưng muốn vậy thì phải thực sự có tư duy đổi mới.

Chiều 26/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng đoàn; Hà Quốc Trị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn; Nguyễn Trọng Đông, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; thành viên Đoàn Kiểm tra; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội...

Tại Hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về: tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản có liên quan; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các chuyên đề kiểm tra, giám sát.

Thành phố đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức thực hiện được nhiều nhiệm vụ khó, nhiều việc mới, thậm chí có những việc chưa từng có tiền lệ cũng đã được giải quyết bài bản, căn cơ gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể. Nhân dân rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng đạt được kết quả bước đầu của thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, không chùn lại, không thỏa mãn với những kết quả ban đầu mà phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao nhịp độ, hiệu quả công việc của hệ thống chính trị của Thủ đô gắn với các mục tiêu dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phải nhìn nhận một cách thẳng thắn những kết quả hiện nay mới mang tính mở đường, tạo nền tảng ban đầu, chưa thực sự căn cơ, bền vững và đồng đều.

Những chuyên đề kiểm tra, giám sát lần này đều là những vấn đề rất mới, rất khó, chưa có tiền lệ, yêu cầu đổi mới là rất lớn, áp lực triển khai rất cao và tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị và mô hình phát triển của Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã rất nỗ lực, bước đầu đã đạt được kết quả khá rõ; đồng thời yêu cầu Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, dữ liệu hóa, điều hành số, giảm tối đa cơ chế xin cho, giảm trung gian hành chính, giảm hội họp, hình thức; phải đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã, phường trên địa bàn Thủ đô.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đồng đều, có nơi còn thừa, thiếu cục bộ, năng lực tham mưu, quản trị và chuyển đổi số bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, cao hơn mục tiêu chung của cả nước, thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu của Thủ đô. Nhưng muốn đạt được mục tiêu này thì không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ, quán tính cũ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố khẩn trương cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị; Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Cùng với việc phát triển kinh tế, thành phố phải quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, song song với việc quy hoạch, xây dựng các khu đô thị lớn trong thời gian tới phải đầu tư nhà ở xã hội, nhà cho thuê hoặc có chế độ, chính sách về nhà ở nhằm phục vụ số đông người có nhu cầu nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế, mọi người không ai bị bỏ lại phía sau.

Thành phố tiếp tục cụ thể hóa chủ trương xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa với các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, bảo đảm thực sự là “hình mẫu” về hạ tầng đô thị, quản trị xã hội, đời sống nhân dân, là nơi đáng sống, muốn đến của mọi người dân Việt Nam, từ đó nhân rộng mô hình ở những địa phương đủ điều kiện, tiêu chí.

Về triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ cần nhìn nhận thẳng thắn hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa tạo được nhiều sản phẩm có sức lan toả lớn, mới chỉ tập trung nhiều cho chuyển đổi số; trong khi chuyển đổi số còn chưa đồng bộ; dữ liệu còn phân tán; nhiều hệ thống chưa liên thông; một số nơi còn tình trạng “cát cứ dữ liệu”...

Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không phải cứ mua sắm thiết bị, làm phần mềm hay số hóa hồ sơ là đã thực hiện tốt Nghị quyết 57.

Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Nhưng muốn vậy thì phải thực sự có tư duy đổi mới; phải dám thí điểm; phải chấp nhận đổi mới mạnh mẽ hơn nữa...

Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 57 thành các chương trình, kế hoạch cụ thể với mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực chính trong tăng trưởng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố nhận thức thật sâu sắc yêu cầu đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ gắn với bố trí, sử dụng, đào tạo, quy hoạch và sàng lọc cán bộ.

Đánh giá cán bộ không thể để tình trạng nặng về hình thức, mà phải thực chất, cụ thể, đo đếm được bằng kết quả, sản phẩm, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; làm tốt phải được ghi nhận, trọng dụng; làm không đạt yêu cầu thì phải kịp thời điều chỉnh, thay thế phù hợp; không thể đặt yêu cầu phát triển rất cao nhưng lại bằng lòng với đội ngũ cán bộ thiếu khát vọng, thiếu tinh thần đổi mới, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

Trên cơ sở các Quy định của Bộ Chính trị về đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm, hàng quý và chủ trương mới đây về việc thành lập ban, tổ nghiên cứu chuyên đề, nghiên cứu chính sách, Thành ủy Hà Nội cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn Thủ đô, góp phần tạo chuyển biến thực chất trong công tác đánh giá, xếp loại, bố trí, sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần của kiểm tra, giám sát lần này là để phát hiện vấn đề, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không phải để tạo áp lực hình thức hay tâm lý né tránh. Sau giám sát, điều quan trọng nhất là phải hành động ngay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Khẩn trương rà soát toàn bộ kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; tiếp tục quán triệt thật sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị của thành phố các chuyên đề, tránh tình trạng cấp thành phố nhận thức rất rõ nhưng xuống dưới triển khai còn hình thức, máy móc; khẩn trương sơ kết thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo hướng đồng hành, cảnh báo sớm, tháo gỡ khó khăn, không để kiểm tra trở thành lực cản của đổi mới sáng tạo và phát triển.