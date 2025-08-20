Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải rời hiện trường sau khi hất ngã người đi xe máy ở TP.HCM

  • Thứ tư, 20/8/2025 18:51 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Đang lưu thông trên đường, bất ngờ tài xế xe tải đánh lái tránh một xe khác đang đi hướng ngược lại và xảy ra va chạm vào một xe máy khiến người điều khiển ngã nhào xuống đường.

Xe tải hất ngã người đi xe máy xuống đường ở TP.HCM Đang lưu thông trên đường, bất ngờ tài xế xe tải đánh lái tránh một xe khác đang đi hướng ngược lại và xảy ra va chạm vào một xe máy khiến người điều khiển ngã nhào xuống đường.

Tài xế xe tải không dừng lại kiểm tra mà vẫn tiếp tục lưu thông, rời khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào ngày 20/8 và được camera hành trình của một tài xế ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc cộng đồng mạng.

Xe tai hat xe may anh 1

Người đi xe máy ngã nhào ra đường, may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Theo nội dung video clip lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 8h ngày 20/8, xe tải (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bích, hướng từ cầu Xáng (huyện Hóc Môn đi huyện Củ Chi, cũ).

Khi đến đoạn thuộc xã Bình Mỹ, tài xế đánh lái để tránh một xe tải khác đang đi chiều ngược lại và xảy ra va chạm với xe máy do một thanh niên điều khiển.

Cú va chạm khiến xe máy loạng choạng, mất lái và ngã xuống đường. May mắn tuyến đường vắng, xe lưu thông ít nên người điều khiển chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi va chạm, xe tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không dừng lại giải quyết.

Chiều cùng ngày, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an xã Bình Mỹ, TP.HCM đang trích xuất camera an ninh khu vực đường Nguyễn Văn Bích để truy tìm xe tải và tài xế liên quan đến vụ va chạm giao thông để xử lý theo quy định.

Xe tải kéo sập cổng chào ở Cà Mau: Tài xế bị mạo danh lên tiếng

Bị nêu tên là tài xế xe tải kéo sập cổng chào ở Đầm Cùng (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau), tài xế Trần Đô Anh khẳng định mình không liên quan.

06:51 14/8/2025

Đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng, dầu ở trung tâm TP.HCM từ năm 2026

Giai đoạn đầu, xe tải hạng nặng chạy dầu diesel sẽ bị cấm lưu thông hoàn toàn vào vùng phát thải thấp tại trung tâm TP.HCM.

14:08 8/8/2025

Lời khai của nam thanh niên dùng xe máy chặn xe tải ở TP.HCM

Bực tức vì suýt va chạm, nam thanh niên mặc áo Grab chặn đầu xe tải rồi dùng thanh kim loại đập vỡ kính chiếu hậu. Công an đã triệu tập người này để làm rõ hành vi.

06:29 5/8/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/clip-xe-tai-roi-hien-truong-sau-khi-hat-nguoi-di-xe-may-nga-nhao-xuong-duong-post1770919.tpo

Nguyễn Dũng - Trí Viễn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe tải hất xe máy Tp. Hồ Chí Minh Xe tải hất xe máy Tai nạn TP.HCM Tai nạn xe tải

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý