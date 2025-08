Lời khai của nam thanh niên dùng xe máy chặn xe tải ở TP.HCM

Bực tức vì suýt va chạm, nam thanh niên mặc áo Grab chặn đầu xe tải rồi dùng thanh kim loại đập vỡ kính chiếu hậu. Công an đã triệu tập người này để làm rõ hành vi.

Ngày 4/8, Công an xã Xuân Thới Sơn đang lập hồ sơ, xử lý đối với P.V.T. (27 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nam thanh niên dùng xe máy chặn đầu xe tải và lấy cây kim loại đập vỡ kính chiếu hậu. Ảnh cắt từ clip.

Đây là nam thanh niên mặc áo Grab dùng xe máy chặn đầu xe tải và lấy gậy sắt đập vỡ kính chiếu hậu của xe này, trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Theo điều tra ban đầu, trưa 1/8, tài xế 29 tuổi (ngụ TP.HCM) điều khiển xe tải lưu thông trên đường Lê Quang Đạo, hướng từ Tây Ninh về TP.HCM. Gần đến giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn), tài xế cho xe lấn sang làn xe hai bánh để tránh xe taxi công nghệ nên suýt va chạm với xe máy của T..

Bực tức, T. dừng xe rồi đi bộ đến chặn đầu xe tải. Sau đó, cả hai xô xát bằng tay không và T. bị tài xế xe quật ngã xuống đường.

Khi tài xế xe tải và phụ xe chuẩn bị rời đi thì bị T. nhặt lõi bóng đèn led bằng nhôm tại vựa ve chai gần đó, đánh trúng cả hai. Hai bên tiếp tục xô xát lần nữa trước khi rời khỏi hiện trường.

Công an đưa T. đến khu vực xảy ra vụ việc.

Ít phút sau, T. quay lại khu vực đường Lê Quang Đạo, mang theo đoạn kim loại dài khoảng 40cm vừa mua tại vựa ve chai, chặn đầu xe tải, đập vỡ kính chiếu hậu rồi chạy về hướng ngã tư An Sương.

Tiếp nhận trình báo của tài xế xe tải, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành truy xét và đến sáng 3/8 thì triệu tập được T. để làm rõ. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận toàn bộ hành vi. Cùng ngày, công an cũng đã đưa T. tới hiện trường để ghi nhận lại sự việc.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.