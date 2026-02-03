Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải lao xuống vực đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong

  • Thứ ba, 3/2/2026 15:47 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Trong lúc đổ đèo Bảo Lộc, một xe tải chở máy đào bất ngờ mất phanh, lao xuống vực sâu khoảng 5m, khiến tài xế tử vong tại chỗ và phụ xe bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h10 ngày 3/2 trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa bàn xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.

Deo Bao Loc anh 1

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Thời điểm trên, xe tải BKS 84C-108.xx do tài xế L.H.T. (35 tuổi, trú ở tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở theo một máy đào, lưu thông theo hướng từ Đà Lạt về TPHCM. Khi đến khúc cua Km104, khu vực Đài Đức Mẹ, xe bất ngờ mất phanh và lao xuống vực bên đường.

Tại hiện trường, xe tải bị cây rừng cản lại, nằm lưng chừng vực sâu khoảng 5 m, cabin và thân xe biến dạng nghiêm trọng. Cú va chạm mạnh khiến tài xế T. tử vong, mắc kẹt trong cabin. Riêng phụ xe Lê Văn T. (cùng trú tỉnh Vĩnh Long) bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Deo Bao Loc anh 2

Xe tải bị cây rừng cản lại, nằm lưng chừng vực sâu khoảng 5 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tổ chức cứu hộ. Đến khoảng 13h15 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi cabin xe tải. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe tải trôi tự do, đè trúng hai mẹ con

Một tài xế ở Đắk Lắk dừng xe tại ngã ba rồi rời khỏi cabin, chiếc xe tải trôi tự do tông trúng hai mẹ con. Hậu quả, bé gái tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương.

20:14 29/1/2026

Xe tải tông chết 3 con bò ở Đắk Lắk

Một xe tải chở vật liệu xây dựng lao vào nhiều phương tiện tại đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến một tài xế bị thương, tông chết 3 con bò.

13:15 24/1/2026

Xe ben tông xe bán tải văng qua dải phân cách ở TP.HCM

Chiếc ô tô bán tải đang lưu thông ở làn giữa, bất ngờ tài xế đánh lái sang trái, cùng lúc xe ben đang lưu thông cùng chiều ở làn trong cùng lao tới tông trúng.

21:01 20/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-tai-cho-may-dao-lao-xuong-vuc-tren-deo-bao-loc-tai-xe-tu-vong-post1818128.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đèo Bảo Lộc Xe tải Đèo Bảo Lộc Lâm Đồng Giao thông Tai nạn

    Đọc tiếp

    Dang quan ly sau cai van 'dap da', 3 nguoi o TP.HCM bi bat hinh anh

    Đang quản lý sau cai vẫn 'đập đá', 3 người ở TP.HCM bị bắt

    48 phút trước 15:42 3/2/2026

    0

    Theo cơ quan công an, việc xử lý hình sự đối với các trường hợp đang trong diện quản lý sau cai nhưng vẫn tái sử dụng ma túy thể hiện quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm của lực lượng chức năng, đồng thời mang tính răn đe, phòng ngừa tội phạm ma túy trên địa bàn.

    Trao Huy hieu 45 nam tuoi Dang tang Tong Bi thu To Lam hinh anh

    Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

    3 giờ trước 13:10 3/2/2026

    0

    Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý