Xe tải gây ám ảnh, CSGT TP.HCM quyết liệt lập lại trật tự giao thông

Để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Công an TP.HCM đang tăng cường kiểm soát tốc độ của xe vận tải trên những tuyến đường trọng điểm. Đây là một trong những giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tình trạng mất an toàn giao thông do nhóm phương tiện này gây ra.

Nỗi lo thường trực của người dân

Gần đây, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe container và xe khách ngày càng gia tăng, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Hàng ngày, họ phải đối mặt với những chiếc xe lớn chạy bạt mạng, bất chấp tín hiệu đèn giao thông và các quy tắc an toàn.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe tải chở vật liệu xây dựng.

Ông Lê Anh Hựu, một người dân tại phường An Phú, TP.HCM, chia sẻ, đường phố đã đông, những chiếc xe tải, xe khách còn phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn. Nhiều lần suýt va chạm với họ, thật sự rất sợ.

"Là một người thường xuyên tham gia giao thông, tôi rất mong các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm minh để ngăn chặn việc các phương tiện như xe tải, xe khách chạy với tốc độ cao, ép làn, lấn làn xe máy, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra", ông Hựu nói.

Tình trạng này không chỉ diễn ra ở các đô thị lớn hay các tuyến giao thông huyết mạch, mà còn phổ biến ở các tuyến đường liên xã, liên phường khi những phương tiện này vận chuyển vật liệu xây dựng.

Các doanh nghiệp cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ.

Ông Phùng Hữu Hiệp, người dân ở phường Lái Thiêu, TP.HCM cho biết, ông luôn nơm nớp lo sợ khi tham gia giao thông. Xe tải chạy ầm ầm, bấm còi inh ỏi, khiến người đi xe máy như phải dạt hết vào lề đường. Có nơi, xe tải, xe khách cứ thản nhiên dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Ông Hiệp mong muốn các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp quyết liệt hơn, bởi tình trạng xe vận tải vi phạm giao thông không chỉ gây mất an toàn mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.

“Thời gian tới ngoài việc phân lan đường cho an toàn thì các cơ quan chức năng nên tuần tra, xử phạt nghiêm khắc các bác tài không chấp hành luật lệ giao thông”, ông Hiệp chia sẻ thêm.

Giải pháp từ cơ quan chức năng và doanh nghiệp

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã tổ chức nhiều buổi làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Các doanh nghiệp cam kết không cơi nới thùng xe, chở quá số người quy định, không ép tài xế chạy quá số giờ quy định, và không để tài xế điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia, ma túy.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM khu vực Bình Dương cũ chia sẻ số điện thoại để người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh những "điểm đen" mất an toàn giao thông.

Ông Đặng Thiện Phước, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hướng Xanh, cho biết công ty đã quán triệt đến tài xế về việc chấp hành quy định. "Nội bộ công ty, chúng tôi sẽ cho anh em ký hợp đồng chạy đúng theo quy định, không được vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ... Nếu trường hợp đã vi phạm sẽ cho làm cam kết không vi phạm, nếu tái phạm sẽ đình chỉ, nghỉ việc."

Bên cạnh việc tuyên truyền và ký cam kết, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt trên các tuyến đường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều tài xế vẫn "quên" việc chấp hành nghiêm quy định. Do đó, nhiều đoạn đường đã được gắn camera giám sát để "phạt nguội" các phương tiện vi phạm, đặc biệt là tại các khu vực có mỏ đất, đá.

Các doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm luật an toàn giao thông

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng PC08 Công an TP.HCM, cho biết trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ thực hiện các đợt cao điểm, tập trung tuần tra và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi tập trung điều tra cơ bản trên toàn địa bàn để xác định bức tranh các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Từ đó, tham mưu cho các cấp chính quyền có biện pháp tuyên truyền, vận động và bố trí lực lượng tuần tra, kiểm tra nhằm đảm bảo mỗi người khi tham gia giao thông đều tuân thủ pháp luật. Chúng tôi sẽ xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để lập lại trật tự an toàn giao thông."

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông bền vững, Công an TP.HCM cũng kêu gọi người dân trở thành những "cánh tay nối dài", hỗ trợ ghi nhận các vi phạm, góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".