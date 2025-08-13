Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đoàn xe Vespa ngang nhiên vượt đèn đỏ giữa trung tâm TP.HCM

  • Thứ tư, 13/8/2025 20:34 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 10 người mặc áo cam điều khiển xe Vespa vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM khiến nhiều người bức xúc.

Chiều 13/8, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã thông tin xử lý vụ việc đoàn xe Vespa do nhiều người mặc áo màu cam điều khiển vượt đèn đỏ tại giao lộ đông đúc ở trung tâm thành phố.

Đoàn xe Vespa vượt đèn đỏ được camera hành trình ghi lại.

Theo PC08, ngày 12/8, một đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục xe máy tay ga hiệu Vespa do nhiều người mặc áo màu cam điều khiển, lần lượt vượt đèn đỏ tại giao lộ đông đúc ở trung tâm TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều ý kiến bức xúc trong dư luận.

Ngay khi nắm thông tin, PC08 đã chỉ đạo Đội CSGT Bến Thành tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Sáng 13/8, tại trụ sở đơn vị, Đội CSGT Bến Thành đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of your life và nhân viên của công ty, là những người mặc áo màu cam điều khiển xe Vespa trong clip.

CSGT làm việc với đại diện công ty và lập biên bản xử phạt các tài xế vượt đèn đỏ.

Kết quả làm việc xác định, khoảng 8 giờ ngày 11/8, đoàn xe gắn máy hiệu Vespa do nhân viên của Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of your life điều khiển lưu thông trên đường Lê Lợi, hướng về chợ Bến Thành.

Khi đến giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), dù đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang đỏ và không có hiệu lệnh đèn hay biển chỉ dẫn cho phép xe gắn máy rẽ phải khi đèn đỏ, nhưng đoàn xe vẫn không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, rẽ phải về đường Lê Thánh Tôn. Sự việc đã được camera hành trình của xe ô tô đi phía sau ghi lại.

Dàn xe Vespa tại trụ sở CSGT.

Sau buổi làm việc, Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành ghi nhận 10 trường hợp điều khiển xe gắn máy hiệu Vespa lưu thông có hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp trên, tạm giữ 10 giấy phép lái xe hạng A1.

Ngoài ra, Đội CSGT Bến Thành cho đại diện công ty và nhân viên viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật trật tự an toàn giao thông.

Hoàng Thuận/Tiền Phong

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Hai chau be tu vong va mat tich khi tam song hinh anh

Hai cháu bé tử vong và mất tích khi tắm sông

10 phút trước 20:54 13/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể một cháu bé bị nước cuốn trôi tại khu vực Quốc lộ 12, đoạn qua bản Sà Dề Phìn, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; một cháu khác hiện vẫn đang mất tích. Công tác tìm kiếm đang được khẩn trương triển khai.

