CSGT bị tông gãy chân khi ra hiệu lệnh dừng xe

  • Thứ ba, 12/8/2025 11:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một thiếu niên điều khiển xe máy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A đã tông thẳng vào trung tá CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến người này văng ra đường gãy chân phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 12/8, đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Tong gay chan CSGT anh 1

Đại tá Nguyễn Tường Vũ (bìa trái) thăm chiến sĩ bị thương.

Thông tin ban đầu, sáng 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng), tổ công tác do trung tá Nguyễn Hoàng Trung, Phó đội CSGT số 2, Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng, làm tổ trưởng phát hiện xe máy biển số 86B4-143.86 chạy quá tốc độ.

Khi trung tá Trung ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển không chấp hành mà lao thẳng vào trung tá Trung, khiến anh bị văng ra đường gãy chân.

Tong gay chan CSGT anh 2

Chiến sĩ CSGT bị tông văng ra đường. Ảnh: Người dân cung cấp.

Người cầm lái được xác định là Trần Đại Phong (SN 2008, trú tỉnh Quảng Trị) và chở theo một người. Sau khi được cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tuy Phong (xã Liên Hương), trung tá Trung được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh điều trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp Công an xã Liên Hương khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi của người điều khiển xe máy theo quy định.

Thái Lâm/Tiền Phong

