Xe Range Rover tông hai xe máy rồi lao vào trụ nhà dân

Ôtô Range Rover gây tai nạn liên tiếp trên đường Lê Lợi (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) rồi bỏ chạy, người dân truy đuổi khống chế tài xế giao cho công an.

Tối 26/8, tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), một ôtô hiệu Range Rover biển số 78A-179.97 gây tai nạn rồi bỏ chạy, khiến nhiều người dân bức xúc và truy đuổi, khống chế tài xế.

Range Rover lao nha dan anh 1

Chiếc xe trên đường bỏ chạy được người dân chụp hình.

Theo anh Phạm Đăng Khoa (trú phường Tuy Hòa), khoảng 19h50 cùng ngày, khi anh và nhiều người dừng chờ đèn đỏ trên đường Lê Lợi thì chiếc Range Rover màu đen lấn làn, tông vào xe máy Vision đang đi ngược chiều. Cú va chạm khiến xe máy hư hỏng nặng, người lái xe máy ngã xuống đường.

Thay vì dừng lại, chiếc ôtô tiếp tục chạy, vượt đèn đỏ tại ngã tư Lê Lợi - Lê Trung Kiên. Trên đường tháo chạy, xe va chạm thêm với một xe máy khác, khiến một người đàn ông văng lên lề đường.

Range Rover lao nha dan anh 2

Chiếc xe lao vào trụ nhà dân mới dừng hẳn.

Chiếc Range Rover chỉ dừng hẳn khi lao vào trụ nhà dân gần đoạn dẫn về Tháp Nhạn, đường Lê Trung Kiên. Người dân sau đó khống chế, tài xế là một người đàn ông lớn tuổi và liên hệ báo cáo với cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

  • Đắk Lắk

    Đắk Lắk
    • Diện tích: 13.125,4 km²
    • Dân số: 1.827.8001
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0262
    • Biển số xe: 47

