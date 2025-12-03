Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Xe mới của VinFast sẽ trông thế nào qua mắt AI?

  • Thứ tư, 3/12/2025 11:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hình ảnh mô phỏng 2 mẫu xe mới từ VinFast thông qua AI được cộng đồng mạng tích cực chia sẻ chỉ trong vài giờ từ khi thông tin bản thiết kế xuất hiện.

Ngay khi thông tin về bản thiết kế 2 mẫu xe mới của VinFast được tiết lộ, người dùng mạng xã hội đã nhanh chóng cập nhật những hình ảnh render, mô phỏng mẫu xe ở phiên bản thương mại.

Các bức ảnh được dựng lại từ thiết kế đăng tải ở Công báo, kết hợp công cụ thông minh AI (Atifficial Intelligence).

Đa phần các mẫu xe được mô phỏng đều nổi bật chi tiết mặt ca lăng kiểu mới với các đường nét sang trọng, mạnh mẽ.

VinFast anh 1VinFast anh 2VinFast anh 3VinFast anh 4

Ảnh mô phỏng của mẫu SUV được dựng lại từ AI.

Chiếc sedan cũng nhanh chóng được người dùng sáng tạo theo hình ảnh các bộ phim đường phố, mang đến cảm giác vừa cao cấp vừa thể thao.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tích cực cũng bàn luận xoay quanh câu chuyện thiết kế và tên gọi của 2 mẫu xe mới. Trong đó, mẫu SUV được đánh giá có phong cách hợp thời, thu hút lượng lớn sự quan tâm.

VinFast anh 5VinFast anh 6

Hình ảnh render qua AI của mẫu sedan của VinFast.

Hiện tại, thông tin chi tiết về thời gian mở bán, cấu hình động cơ cũng như tên xe vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên với thiết kế khác lạ, đây nhiều khả năng là 2 sản phẩm thuộc dòng xe mới, hoặc đến từ thương hiệu con của VinFast, hướng đến nhóm khách hàng thương gia.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Trải nghiệm nhanh Mitsubishi Destinator - 3 hàng ghế rộng hay chật?

Mitsubishi Destinator là "tân binh" trong phân khúc SUV cỡ C, sở hữu cấu hình 3 hàng ghế hiếm gặp nhờ chiều dài cơ sở tốt.

2 giờ trước

VinFast sắp mở bán sedan và SUV hạng sang?

Hai mẫu xe của VinFast xuất hiện trong Công báo nhiều khả năng thuộc dòng sản phẩm cao cấp, hoặc thương hiệu hạng sang Lạc Hồng của hãng trong tương lai.

2 giờ trước

Đan Thanh

VinFast VinFast mẫu xe xe VinFast AI

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý