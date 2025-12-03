Xe mới của VinFast sẽ trông thế nào qua mắt AI?

Hình ảnh mô phỏng 2 mẫu xe mới từ VinFast thông qua AI được cộng đồng mạng tích cực chia sẻ chỉ trong vài giờ từ khi thông tin bản thiết kế xuất hiện.

Ngay khi thông tin về bản thiết kế 2 mẫu xe mới của VinFast được tiết lộ, người dùng mạng xã hội đã nhanh chóng cập nhật những hình ảnh render, mô phỏng mẫu xe ở phiên bản thương mại.

Các bức ảnh được dựng lại từ thiết kế đăng tải ở Công báo, kết hợp công cụ thông minh AI (Atifficial Intelligence).

Đa phần các mẫu xe được mô phỏng đều nổi bật chi tiết mặt ca lăng kiểu mới với các đường nét sang trọng, mạnh mẽ.

Ảnh mô phỏng của mẫu SUV được dựng lại từ AI.

Chiếc sedan cũng nhanh chóng được người dùng sáng tạo theo hình ảnh các bộ phim đường phố, mang đến cảm giác vừa cao cấp vừa thể thao.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tích cực cũng bàn luận xoay quanh câu chuyện thiết kế và tên gọi của 2 mẫu xe mới. Trong đó, mẫu SUV được đánh giá có phong cách hợp thời, thu hút lượng lớn sự quan tâm.

Hình ảnh render qua AI của mẫu sedan của VinFast.

Hiện tại, thông tin chi tiết về thời gian mở bán, cấu hình động cơ cũng như tên xe vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên với thiết kế khác lạ, đây nhiều khả năng là 2 sản phẩm thuộc dòng xe mới, hoặc đến từ thương hiệu con của VinFast, hướng đến nhóm khách hàng thương gia.