Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Xe máy điện học sinh VinFast ZGoo giá 15,9 triệu sẽ có gì?

  • Thứ ba, 17/3/2026 11:23 (GMT+7)
Với mức giá dưới 16 triệu, mẫu xe máy điện dành cho học sinh của VinFast trông ra sao?

VinFast ZGoo là dòng xe máy điện giá rẻ được điều chỉnh động cơ, phù hợp với học sinh 16-18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe máy. Kích thước xe lần lượt là 1.720 x 700 x 1.050 mm.

Xe mang thiết kế nhỏ nhắn với nhiều tùy chọn màu sắc dành cho người trẻ. Trải nghiệm thực tế cho thấy chiều cao, khoảng để chân khá phù hợp với các bạn trẻ. Với các bạn nam có chiều cao trên 180 cm, chiếc xe phù hợp để di chuyển một mình.

Đuôi xe vẫn được trang bị hệ thống đèn báo rẽ, phía trước là đèn pha LED Projector.

Bánh trước là hệ thống giảm xóc ống lồng - giảm chấn thủy lực, phía sau là giảm xóc đôi.

Dù là xe điện giá rẻ, ZGoo cũng được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số HMI LED Color. Màn hình hiển thị một số thông tin cơ bản như vận tốc và dung lượng pin còn lại.

Tay lái 2 bên có các phím chức năng tương tự những mẫu xe điện của hãng. ZGoo vẫn được trang bị 2 chế độ lái, có thể điều chỉnh qua nút bấm ở tay lái phải.
Khác với các mẫu xe máy điện tầm trung của VinFast, ZGoo được trang bị chìa khóa cơ.

Cốp xe có dung tích 14 lít, chứa vừa nón bảo hiểm nửa đầu.

Xe được trang bị động cơ Inhub cho công suất tối đa 1,4 mã lực, vận tốc tối đa 39 km/h. Đi cùng là bộ pin LFP dung lượng 1,2 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 70 km/lần sạc.

VinFast ZGoo được bán với giá 15,9 triệu đồng. Tại Việt Nam, mẫu xe này cùng phân khúc với một số mẫu xe máy điện học sinh như Yadea Vkoo, iCANDY.

Sách hay đọc trên xe

Đan Thanh

VinFast xe máy điện VinFast ZGoo xe điện học sinh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý