Xe máy điện gia đình của Dat Bike ra mắt, giá từ 29,9 triệu đồng

Dat Bike vừa chính thức mở bán ERA, mẫu xe máy điện mới của hãng tại Việt Nam. Xe được định vị dành cho gia đình với thiết kế trung tính, gồm 2 phiên bản là E1 và E2.

Dat Bike ERA là cái tên được chờ đón trong thời gian gần đây, một mẫu xe máy điện dành cho nhóm khách hàng gia đình, giải pháp thực dụng với người có nhu cầu chuyển đổi xe xăng - điện ở thời điểm hiện tại.

Nhìn tổng thể, có thể nhận ra thiết kế của Dat Bike ERA có nhiều đường nét quen thuộc với người dùng Việt. Xe vẫn giữ một số đường nét chi tiết khá tương đồng đàn anh Quantum nhằm nhận diện thương hiệu Dat Bike, nhưng được tinh chỉnh, mang lại cảm giác thân quen như các mẫu xe tay ga chạy xăng trên thị trường.

Xe có khối lượng 112 kg và chiều cao yên khoảng 750 mm, phù hợp với thể trạng người Việt. Điểm đặc biệt của chiếc Dat Bike ERA nằm ở phần cốp. Dung tích cốp của mẫu xe này lên đến 50 lít, lớn nhất so với các mẫu xe máy hiện hành tại Việt Nam.

Theo nhà sản xuất, Dat Bike ERA sở hữu hệ thống sạc tích hợp Integrated Charger, cho phép hệ truyền động và hệ thống sạc được thiết kế thành một khối thống nhất.

Hệ thống này giúp ERA loại bỏ được sạc rời cồng kềnh đồng thời không còn cần quạt tản nhiệt riêng nên quá trình sạc vận hành êm ái hơn, linh kiện cơ khí được tinh gọn giúp tăng độ bền tổng thể của cả cụm tích hợp. Người dùng ERA có thể hoàn toàn thoải mái trong quá trình sử dụng và không còn nỗi lo quên sạc hay mất sạc khi di chuyển và sạc xe bên ngoài.

Xe được trang bị bộ pin Dat Battery Gen 6 dung lượng 4,3 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 200 km/lần sạc.

Bên cạnh chế độ sạc tiêu chuẩn (sạc đầy trong 3,5 giờ), phiên bản E1 được hỗ trợ chế độ sạc nhanh (sạc đầy trong hơn 2 giờ) và Chế độ sạc siêu nhanh - Boost Charging, cung cấp công suất sạc lên tới 2.700 W trong 15 phút đầu tiên, tương đương 30 km quãng đường di chuyển.

Dat Bike ERA được trang bị động cơ Side Motor phát triển cùng đối tác FCC Nhật Bản, sản sinh công suất 5 kW, tương đương 6,7 mã lực. Xe được tích hợp nhiều tính năng thông minh như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, chống trộm, quản lý xe qua ứng dụng và cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Bản tiêu chuẩn Dat Bike ERA E2 được bán với giá 29,9 triệu với duy nhất tùy chọn màu đen, bản nâng cấp ERA E1 có giá 32,9 triệu cho màu đen và 33,9 triệu đồng cho các tùy chọn màu sơn còn lại gồm trắng, xám và đỏ.

Ngoài khác biệt và chế độ sạc, phiên bản E1 có thêm công nghệ phanh kết hợp CBS, cổng kết nối USB. Dat Bike cũng triển khai chương trình bảo hành pin lên đến 10 năm đối với khách hàng mua ERA E1 trong tháng đầu tiên mở bán.

“Dat Bike tin rằng xe máy điện không cần một hệ sinh thái phức tạp để thay thế xe máy xăng. Một chiếc xe đủ xa, sạc đủ nhanh và cắm được vào bất kỳ ổ điện dân dụng nào là tất cả những gì người dùng cần. Đây là lý do Dat Bike tập trung đầu tư vào chính chiếc xe: pin tự nghiên cứu, sạc tích hợp do Dat Bike phát triển, quãng đường xa nhất. Tự do đích thực đến từ một sản phẩm đủ tốt tự vận hành trơn tru mà không phải phụ thuộc các yếu tố bên ngoài khác”, ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, CEO của Dat Bike, chia sẻ.

Sự có mặt của Dat Bike ERA hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua trên thị trường xe máy điện tại Việt Nam. Ở thời điểm mà nhu cầu chuyển đổi xanh ngày càng gia tăng, Dat Bike ERA với các nâng cấp về công nghệ và động cơ dự kiến sẽ có nhiều cơ hội để thu hút nhóm khách hàng mới, đặc biệt là gia đình trẻ tại đô thị.