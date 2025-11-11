Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe máy đâm vào xe cứu hộ, một người tử vong ở Đồng Nai

  • Thứ ba, 11/11/2025 13:05 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Xe tải cứu hộ bất ngờ va chạm trực diện với xe máy; cú đâm mạnh khiến chủ chiếc xe máy tử vong tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, xe ôtô hư hỏng phần đầu.

Xe may dam cuu ho anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN.

Sáng 11/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua khu phố Bàu Ké, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) giữa xe máy và xe cứu hộ khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 11/11, tài xế Nguyễn Tuấn (36 tuổi, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ôtô tải cứu hộ, biển số 98C-256.06, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Nai.

Đến khu phố Bàu Ké, xã Đồng Phú, xe tải cứu hộ bất ngờ va chạm trực diện với xe máy biển số 23AD-008.42 do anh Vừ Mi Say (27 tuổi, ngụ tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, lưu thông ngược chiều.

Cú đâm mạnh khiến anh Vừ Mi Say tử vong tại hiện trường. Chiếc xe máy hư hỏng nặng, xe ôtô hư hỏng phần đầu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

