Xe khách lao vào taluy ở Lào Cai, 3 người tử vong

  • Thứ hai, 13/10/2025 18:02 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Xe khách giường nằm chở hơn 20 người lao vào taluy dương trên tuyến tỉnh lộ 172 (Lào Cai) khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 13/10, tại Km4+100 tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua thôn 8, xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.XX chở hơn 20 hành khách đang chạy theo hướng Việt Cường - Minh Phú thì bất ngờ lao thẳng vào taluy dương bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn, kính vỡ tung, xăng dầu chảy tràn ra mặt đường. Nhiều hành khách hoảng loạn kêu cứu, một số người bị mắc kẹt trong khoang xe.

Người dân sống gần hiện trường nhanh chóng có mặt, dùng dụng cụ phá cửa, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động ba xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

Nguyên nhân sơ bộ được nhận định do xe mất lái khi đi vào đoạn đường cong, dẫn tới va chạm với taluy dương.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Viên Minh/VTC News

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

