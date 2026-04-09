Xe Honda tróc sơn, chỉ mỗi màu trắng bị lỗi?

Hàng loạt mẫu xe Honda bản màu trắng liên tục bị bong tróc sơn tại Mỹ khiến người dùng hoài nghi về chất lượng.

Sau nhiều năm đối mặt với những lời phàn nàn về chất lượng sơn, Honda một lần nữa trở thành tâm điểm của một vụ kiện tập thể tại Mỹ. Điểm khác biệt lớn nhất lần này là các nguyên đơn không chỉ dừng lại ở việc khiếu nại về vẻ ngoài "loang lổ" mà còn cáo buộc đây là một "khuyết tật về cấu trúc" gây nguy hiểm cho phương tiện.

Vụ kiện tập thể mới nhất nhắm vào các dòng xe sơn màu trắng của Honda và Acura đời từ 2013 đến nay. Dù thẩm phán từng bác bỏ đơn kiện vào năm 2025 với lý do bong tróc sơn chỉ là vấn đề thẩm mỹ, nhưng các nguyên đơn đã sửa đổi cáo buộc và được tòa án chấp thuận để tiếp tục tố tụng.

Theo đơn kiện, có ít nhất 5 mẫu xe phổ biến bị ảnh hưởng bởi tình trạng sơn bị phồng rộp, bong tróc và tách lớp (delamination) bao gồm Acula MDX, Odyssey, Pilot, Fit và Honda HR-V ở các màu sơn ngoại thất trắng.

Không cần dùng lực, chủ xe vẫn dễ dàng lột lớp sơn trắng trên chiếc Honda Acura. Ảnh: Carscoops.

Các luật sư lập luận rằng việc lớp sơn bảo vệ bị bong ra không chỉ làm giảm giá trị bán lại mà còn khiến lớp vỏ kim loại bên dưới tiếp xúc trực tiếp với môi trường, dẫn đến tình trạng rỉ sét và ăn mòn sớm. Điều này có thể làm suy yếu tính toàn vẹn cấu trúc của thân xe.

Ngoài ra, phía nguyên đơn cáo buộc Honda đã biết về lỗi này từ năm 2012 nhưng vẫn cố tình che giấu khách hàng. Tòa án cũng bác bỏ lập luận của Honda về thời hiệu khởi kiện, cho rằng thời gian khiếu nại sẽ bắt đầu từ khi chủ xe phát hiện sơn hỏng, chứ không phải từ lúc mua xe tại đại lý.

Honda trước đây từng ban hành một số bản tin dịch vụ kỹ thuật (TSB) và gia hạn bảo hành cho một số mẫu xe cụ thể, nhưng nhiều chủ xe cho biết họ không được thông báo hoặc việc sửa chữa chỉ là tạm thời trước khi sơn lại tiếp tục bong ra.