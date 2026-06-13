Xe điện Luxeed RX của Trung Quốc tranh cãi với Ferrari vì thiết kế

Hãng xe Luxeed của Trung Quốc tuyên bố SUV điện RX là sản phẩm từ cựu Giám đốc thiết kế Ferrari. Tuy nhiên, hãng siêu xe thể thao Italy bày tỏ sự nghi ngờ.

Theo Carscoops, mẫu SUV thuần điện Luxeed RX vừa được chính thức ra mắt tại Trung Quốc, sở hữu nhiều nét tương đồng Ferrari Purosangue. Mẫu xe của tập đoàn Chery là sản phẩm hợp tác với Huawei trong liên minh HIMA, vốn có sự tham gia của các thương hiệu Aito, Stelato, Maextro và SAIC.

Nguồn cơn của mọi rắc rối buộc Ferrari phải lên tiếng bắt đầu khi ông Zhao Changjiang - CEO kiêm Phó chủ tịch Luxeed - cho rằng RX là mẫu xe được thiết kế bởi một nhân sự mới. Người này được mô tả là “cựu Giám đốc thiết kế của Ferrari”.

Tuy nhiên, Giám đốc PR của Ferrari tại Trung Quốc đã đăng đàn mạng xã hội, yêu cầu hãng xe thuộc tập đoàn Chery công khai danh tính của nhà thiết kế đã tạo nên Luxeed RX. Người này đồng thời nhấn mạnh Ferrari thực tế chưa hề "để mất" vị Giám đốc thiết kế nào vào tay đối thủ.

Kiểu dáng của Luxeed RX được đánh giá là sự dung hòa giữa Ferrari Purosangue và Xiaomi YU7. Các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.020 x 2.007 x 1.585 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm.

Phần đầu xe khá ấn tượng với cụm đèn pha thanh mảnh, bộ chia gió trước cùng lưới tản nhiệt màu đen. Xe cũng có phần ốp dọc thân màu đen, vòm bánh sau nhô cao khá cơ bắp và cánh gió ẩn phía sau. Tương tự các mẫu xe khác của Luxeed, cụm đèn hậu nổi bật với dải đèn LED họa tiết khá tinh xảo.

Các hình ảnh do MIIT công bố cho thấy Luxeed RX sẽ có nhiều tùy chọn khác nhau, bao gồm kẹp phanh các màu vàng, đỏ, bạc hay loạt thiết kế mâm xe đa dạng.

Phiên bản tiêu chuẩn của xe dự kiến sử dụng gói pin NMC của CATL, cấp nguồn cho một motor điện sản sinh công suất 372 mã lực, dẫn động cầu sau. Bản cao cấp nhất dùng pin NMC của CALB, sở hữu thiết lập motor kép cho công suất đầu ra tối đa 586 mã lực, tốc độ tối đa ở mức 251 km/h.