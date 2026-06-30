Xe điện Lotus sẽ đến Canada?

Những mẫu xe điện Lotus có thể sớm được mở bán tại Canada nhờ ưu đãi thuế từ hiệp định hợp tác thương mại mới nhất giữa Trung Quốc và Canada.

Theo tờ Reuters, các mẫu xe điện thuộc thương hiệu Lotus của Tập đoàn Geely sẽ chính thức có mặt tại Canada vào tháng sau. Đây là kết quả từ thỏa thuận hợp tác thương mại mang tính bước ngoặt giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lô xe này sẽ mở đường cho làn sóng xe điện do Trung Quốc sở hữu và sản xuất chính thức tiếp cận người tiêu dùng Canada. Hiệp định mới cho phép tối đa 49.000 xe điện Trung Quốc nhập khẩu vào Canada mỗi năm với mức thuế ưu đãi. Đây được xem là nỗ lực của chính quyền Thủ tướng Mark Carney nhằm đa dạng hóa cán cân thương mại, giảm bớt sự phụ thuộc sâu vào thị trường Mỹ.

"Các dòng xe điện của Geely sẽ cập bến Canada vào tháng tới. Một lễ bàn giao xe quy mô lớn dự kiến được tổ chức ngay tại thành phố Montreal khi lô hàng cập cảng", nguồn tin của tờ Reuters cho biết.

Phía Lotus Cars hiện chưa đưa ra bình luận trước các yêu cầu phản hồi. Đại diện hải quan Canada cũng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các lô hàng cụ thể vì bảo mật thương mại của doanh nghiệp.

Bên cạnh Geely, các thương hiệu ôtô lớn khác của Trung Quốc như Chery và BYD đang tích cực phối hợp với các cơ quan chính phủ Canada để hoàn tất những thủ tục pháp lý cuối cùng. Trước đó, một số dòng xe thử nghiệm của các hãng này đã được đưa đến Canada nhằm đánh giá khả năng thích ứng trong điều kiện khí hậu và môi trường thực tế tại đây.

"Tôi hy vọng vào mùa thu năm nay, các thương hiệu xe điện thực sự của Trung Quốc sẽ hoàn thành mọi quy trình để chính thức gia nhập thị trường Canada", đại sứ Trung Quốc tại Canada chia sẻ với tờ Reuters.

Lotus Eletre nhiều khả năng sớm xuất hiện tại Canada. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Phó chủ tịch điều hành BYD từng tiết lộ với truyền thông quốc tế về kế hoạch có thể bắt đầu mở bán xe tại Bắc Mỹ vào năm sau. Trong khi đó, hãng xe Tesla vốn đã có bước đi trước khi nhập khẩu các dòng xe lắp ráp từ nhà máy Trung Quốc vào thị trường Canada.

Song song với việc nhập khẩu nguyên chiếc, Canada cũng đặt mục tiêu thu hút các liên doanh và dòng vốn đầu tư trực tiếp vào chuỗi cung ứng xe điện nội địa.

Đại sứ Trung Quốc tại Canada nhận định các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc rất quan tâm đến việc thành lập liên doanh sản xuất, nhưng trước mắt họ sẽ tập trung vào việc thúc đẩy doanh số và đo lường nhu cầu thực tế của thị trường. Quyết định mở cửa cho xe điện Trung Quốc của Thủ tướng Mark Carney từng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ một số quan chức và nghị sĩ Mỹ.

Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng một, ông Mark Carney tuyên bố Canada đặt mục tiêu tăng 50% kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc vào năm 2030. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, tháng trước nhận định con số này có thể tăng tới 100%.

Để nhân đôi kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc, mức tăng trưởng cần đạt gần 15% mỗi năm trong 5 năm tới. Đại sứ Vương Địch cho biết thêm xuất khẩu của Canada đã tăng 27,5% trong 5 tháng kể từ chuyến thăm của ông Carney.