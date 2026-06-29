Ôtô ngày càng 'nhàm chán'

Hơn 80% ôtô bán ra trong năm ngoái mang các màu sắc ngoại thất trung tính như đen, trắng, xám và bạc. Các màu nổi bật như cam, vàng hay tím gần như biến mất.

Một chiếc sedan hạng sang ra mắt thị trường Việt với lớp sơn màu trắng. Ảnh: Audi.

Theo Carscoops, thị trường ôtô giai đoạn gần đây đã xuất hiện nhiều hơn những tùy chọn màu sắc ngoại thất tươi sáng và nổi bật, nhưng khách hàng vẫn chủ yếu lựa chọn mua xe với lớp sơn thuộc nhóm các màu sắc trung tính, bao gồm trắng, đen, xám hay bạc.

Một nghiên cứu do iSeeCars thực hiện cho thấy ngành công nghiệp ôtô toàn cầu trong năm 2025 tiếp tục bị áp đảo bởi gam màu trung tính.

Màu trắng chiếm ưu thế khi được 25,7% khách hàng lựa chọn, trong khi màu đen và xám đứng ngay sau với tỷ lệ tương ứng lần lượt 23,4% và 22,9%. Nếu cộng gộp cả màu bạc, nhóm bảng màu trung tính này xuất hiện trên 80,4% lượng ôtô bán ra trong năm vừa rồi.

So với cách đây 30 năm, tỷ lệ ôtô mang màu sắc trung tính đã tăng mạnh. Cụ thể vào năm 1996, nghiên cứu cho thấy chỉ 47,3% ôtô bán ra mang các màu sắc ngoại thất trắng, đen, xám hoặc bạc.

Nhóm màu sắc trung tính tiếp tục chiếm ưu thế trong năm 2025. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Năm qua, có khoảng 9,1% khách hàng chọn mua ôtô màu xanh dương, 7% chọn mua màu đỏ và 2,2% chọn mua màu xanh lá cây. Các lựa chọn còn lại đóng góp tỷ trọng không quá đáng kể khi màu nâu và màu be có cùng thị phần 0,4%, còn màu cam xuất hiện trên 0,1% xe bán ra.

Trong giai đoạn 1996-2025, thị phần của các màu ngoại thất như vàng Gold hay tím đã giảm đến gần 100%. Lượng ôtô màu nâu và xanh lá cây giảm khoảng 84% trong giai đoạn trên, còn màu be cũng giảm 73,8%.

Màu xám tăng mạnh 528,4% so với số liệu hồi năm 1996, trong khi màu đen tăng 64,5%. Lượng ôtô màu trắng được khách hàng chọn lựa cũng tăng 16,7%, củng cố vị thế là màu sắc ngoại thất được khách hàng ưa thích nhất.

Nghiên cứu của iSeeCars cũng chỉ ra tỷ lệ khách hàng mua bán tải màu trung tính đã tăng từ 43,4% hồi năm 1996 lên thành 83,5% trong năm vừa rồi.

Xe thể thao hiện là phân khúc “sặc sỡ” nhất hiện nay khi chỉ có 63,6% tỷ lệ xe bán ra mang các màu trắng, đen, xám và bạc. Màu xanh dương đóng góp 15,5% thị phần, trong khi màu đỏ ghi nhận mức 10,8%. Ngay cả màu tím cũng xuất hiện trên 1,8% lượng xe thể thao bán ra trong năm qua, theo nghiên cứu của iSeeCars.

Xe thể thao là phân khúc "sặc sỡ" nhất năm qua. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Chuyên trang Carscoops nhận định việc các màu trung tính như đen, trắng, bạc và xám được khách hàng chấp nhận rộng rãi, do vậy đại lý thường ưu tiên đặt hàng các lô xe thuộc nhóm màu này.

Việc thuyết phục khách hàng chi tiền cho một chiếc bán tải màu đen hoặc trắng dường như cũng dễ dàng hơn so với khi lớp sơn ngoại thất là xanh lá cây hoặc tím.