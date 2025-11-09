Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy trên cao tốc qua Hà Tĩnh

  • Chủ nhật, 9/11/2025 16:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đang lưu thông trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn qua xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vào khoảng 8h45' ngày 9/11, xe đầu kéo biển kiểm soát rơ-móoc 74R - 003.21 di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam. Khi tới Km577+600 thuộc địa phận xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa lan ra từ phần đầu phương tiện nhanh chóng bao trùm toàn bộ cabin. Phát hiện sự việc, tài xế đã đánh xe tấp vào lề đường, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo tại Hà Tĩnh sáng 9/11.

Nhận tin báo, đơn vị quản lý đoạn cao tốc phối hợp với Cục CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt ở hiện trường tổ chức dập lửa, phân luồng giao thông. Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi phần đầu xe đầu kéo và một số hàng hoá.

Nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ.

Cháy kho phế liệu giữa khu dân cư TP.HCM, người dân hoảng loạn bỏ chạy

Tối 31/10, một vụ cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ xảy ra tại kho phế liệu rộng khoảng 100 m² nằm sâu trong khu dân cư phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM), khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

06:02 1/11/2025

Cháy chung cư tại phố Đông Quan ở Hà Nội

Tối 30/10, lực lượng chức năng hướng dẫn, giúp đỡ 2 người dân thoát nạn trong vụ cháy tại phòng ngủ căn hộ tầng 4 tòa chung cư trên phố Đông Quan (Hà Nội).

05:36 31/10/2025

Cháy chung cư Winhouse Hàm Nghi ở Hà Tĩnh

Nhiều người dân sống tại chung cư Winhouse Hàm Nghi (Hà Tĩnh) hoảng hốt, tháo chạy ra khỏi căn hộ khi đám cháy bất ngờ bùng phát vào rạng sáng.

09:29 30/10/2025

https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/xe-dau-keo-bat-ngo-boc-chay-tren-cao-toc-qua-ha-tinh-post1244583.vov

Bá Thăng/VOV

Cháy xe đầu kéo bốc cháy cao tốc Hà Tĩnh

