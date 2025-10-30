Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Cháy chung cư Winhouse Hàm Nghi ở Hà Tĩnh

  • Thứ năm, 30/10/2025 09:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều người dân sống tại chung cư Winhouse Hàm Nghi (Hà Tĩnh) hoảng hốt, tháo chạy ra khỏi căn hộ khi đám cháy bất ngờ bùng phát vào rạng sáng.

Ngày 30/10, lãnh đạo phường Thành Sen (Hà Tĩnh) xác nhận tại chung cư Winhouse Hàm Nghi vừa xảy ra vụ cháy, may mắn không gây thiệt hại về người.

Chay Winhouse Ham Nghi anh 1

Cháy tại căn hộ ở chung cư Winhouse Hàm Nghi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng nay (30/10), cư dân sống tại chung cư Winhouse Hàm Nghi (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ nghe thấy chuông báo cháy vang lên. Ngay sau đó, nhiều cư dân trong toà nhà đã chạy ra khỏi chung cư để đảm bảo an toàn.

Tiếp nhận tin báo về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Hà Tĩnh điều hai xe chữa cháy cùng một xe cứu thương của đơn vị y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa và hướng dẫn người dân sơ tán.

Qua ghi nhận, đám cháy bùng phát từ một căn hộ ở tầng 12A của khu chung cư. Thời điểm phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán chủ căn hộ nên người này kịp thời chạy thoát ra ngoài.

Chay Winhouse Ham Nghi anh 2

Nhiều người hoảng loạn khi chung cư bị cháy.
Chay Winhouse Ham Nghi anh 3

Lực lượng cứu hộ có mặt tại chung cư để khống chế dập lửa.
Chay Winhouse Ham Nghi anh 4

Nhiều người dân tháo chạy khỏi căn hộ.

Một cư dân tại chung cư cho biết, thời điểm xảy ra sự việc họ đang ngủ, khi nghe tiếng còi báo động cháy, cả gia đình cũng chạy xuống phía dưới để đảm bảo an toàn.

Sau thời gian nỗ lực dập lửa, hiện đám cháy đã được khống chế. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Được biết chung cư Winhouse Hàm Nghi là dự án do Công ty Winhouse làm chủ đầu tư, gồm 1 block cao 15 tầng với 117 căn hộ, tọa lạc gần đường Lê Duẩn kéo dài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM

Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ ở tầng trên cùng thuộc chung cư Rivergate Residence (TP.HCM). Cột khói đen bốc cao, nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc.

17:12 20/10/2025

Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

17:16 12/10/2025

Cháy ở chung cư TP.HCM: 'Tôi bế con chạy vội, nhiều trẻ nhỏ khóc thét'

Tối 20/9, khói lửa bùng phát tại căn hộ tầng 11 block GM2 chung cư Golden Maison, phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ), khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy.

21:56 20/9/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

