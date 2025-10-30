Cháy chung cư Winhouse Hàm Nghi ở Hà Tĩnh

Nhiều người dân sống tại chung cư Winhouse Hàm Nghi (Hà Tĩnh) hoảng hốt, tháo chạy ra khỏi căn hộ khi đám cháy bất ngờ bùng phát vào rạng sáng.

Ngày 30/10, lãnh đạo phường Thành Sen (Hà Tĩnh) xác nhận tại chung cư Winhouse Hàm Nghi vừa xảy ra vụ cháy, may mắn không gây thiệt hại về người.

Cháy tại căn hộ ở chung cư Winhouse Hàm Nghi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng nay (30/10), cư dân sống tại chung cư Winhouse Hàm Nghi (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ nghe thấy chuông báo cháy vang lên. Ngay sau đó, nhiều cư dân trong toà nhà đã chạy ra khỏi chung cư để đảm bảo an toàn.

Tiếp nhận tin báo về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Hà Tĩnh điều hai xe chữa cháy cùng một xe cứu thương của đơn vị y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa và hướng dẫn người dân sơ tán.

Qua ghi nhận, đám cháy bùng phát từ một căn hộ ở tầng 12A của khu chung cư. Thời điểm phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán chủ căn hộ nên người này kịp thời chạy thoát ra ngoài.

Nhiều người hoảng loạn khi chung cư bị cháy.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại chung cư để khống chế dập lửa.

Nhiều người dân tháo chạy khỏi căn hộ.

Một cư dân tại chung cư cho biết, thời điểm xảy ra sự việc họ đang ngủ, khi nghe tiếng còi báo động cháy, cả gia đình cũng chạy xuống phía dưới để đảm bảo an toàn.

Sau thời gian nỗ lực dập lửa, hiện đám cháy đã được khống chế. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Được biết chung cư Winhouse Hàm Nghi là dự án do Công ty Winhouse làm chủ đầu tư, gồm 1 block cao 15 tầng với 117 căn hộ, tọa lạc gần đường Lê Duẩn kéo dài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.