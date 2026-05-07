Xe đạp điện va ôtô, một học sinh tử vong

  • Thứ năm, 7/5/2026 06:46 (GMT+7)
Khi đến ngã tư giao nhau trên tuyến đường liên thôn thuộc xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk), ôtô va chạm với xe đạp điện chở hai học sinh, khiến một em tử vong.

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn xã Ea Ktur vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô con và xe đạp điện, khiến hai học sinh thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h20 cùng ngày, tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn 3, xã Ea Ktur, ông N.M.T. (SN 1993, trú thôn 12, xã Ea Ktur) điều khiển ôtô lưu thông theo hướng từ thôn 13 ra Quốc lộ 27.

Khi đến ngã tư giao nhau cùng cấp, ôtô của ông T. xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Y.P.D.E. (SN 2013, học sinh lớp 7C, trú buôn Jung B, xã Ea Ktur) điều khiển, chở phía sau em Y.Ô.B.N. (SN 2009, học sinh lớp 9B, trú buôn Kniết, xã Ea Ktur), di chuyển theo hướng từ thôn 10 đến thôn 5.

Hậu quả, hai em học sinh bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, em Y.Ô.B.N. đã tử vong vào khoảng 13h cùng ngày, còn em Y.P.D.E. đang được điều trị.

Qua kiểm tra, tài xế ôtô không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cả hai người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát khi tham gia giao thông. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

