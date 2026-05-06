Nữ tài xế cố thủ trên xe khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra

Khi cán bộ Công an phường Giảng Võ (Hà Nội) yêu cầu làm việc với lỗi dừng đỗ ôtô sai quy định, nữ tài xế cố thủ trên xe, lớn tiếng không chấp hành.

Chiều 6/5, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Giảng Võ, Hà Nội cho biết, đơn vị lập biên bản xử phạt một nữ tài xế có hành vi dừng đỗ ôtô sai quy định.

Với vi phạm trên, nữ tài xế T.T.T. (SN 1977, ở phường Hoàn Kiếm) bị xử phạt 900.000 đồng.

Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ tài xế cố thủ trên ôtô khi lực lượng chức năng yêu cầu làm việc. Trong clip, nữ tài xế còn lớn tiếng cho rằng đang đỗ trước cửa nhà mình và không chấp hành theo yêu cầu của 2 cán bộ công an.

Thông tin trên mạng xã hội cho rằng, trước đó nữ tài xế gây ra va chạm giao thông với phương tiện khác. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an phường Giảng Võ khẳng định, đây là thông tin không chính xác. Nữ tài xế chỉ vi phạm giao thông với lỗi dừng đỗ xe sai quy định trên phố Núi Trúc.

Sau khi được cán bộ công an giải thích, bà T. đã chấp hành và ký vào biên bản vi phạm.

Một vụ việc tương tự xảy ra ngày 2/3 ở Phú Thọ, một tài xế khoá cửa xe và không hợp tác với lực lượng chức năng.

Theo đó, ông Hoàng Xuân Khoát (62 tuổi, ở xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đến Cụm 10, Trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ) để giải quyết vi phạm hành chính về lỗi lái xe vượt quá tốc độ. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, khi được cho xem hồ sơ, ông Khoát đã tự ý cầm hồ sơ vi phạm ra xe ôtô Mercedes GLA 50 rồi chốt cửa cố thủ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Khoát về hành vi chống người thi hành công vụ.