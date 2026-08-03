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Xã hội

Xe bán tải bốc cháy trên quốc lộ qua Đồng Nai

  • Thứ hai, 3/8/2026 15:41 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Công an TP Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe bán tải khi đang lưu thông trên quốc lộ 14.

Ngọn lửa lan nhanh khiến chiếc xe bán tải bị thiêu rụi.

Trưa 3/8, xe bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương cũ lưu thông trên quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), hướng từ TP Đồng Nai về TP.HCM. Đến đoạn qua phường Chơn Thành (TP Đồng Nai), chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện ôtô bị cháy, tài xế nhanh chóng dừng xe, thoát thân. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, chiếc xe bị thiêu rụi. Vụ việc không gây thương vong về người.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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https://tienphong.vn/xe-ban-tai-bat-ngo-boc-chay-ngun-ngut-tren-quoc-lo-qua-dong-nai-post1864836.tpo

Văn Quân/Tiền Phong

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