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Xã hội

Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, phát hiện bút khắc 'Thúy Phương'

  • Thứ hai, 3/8/2026 14:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện bên cạnh hài cốt liệt sĩ có một chiếc bút máy, thân bút còn khắc dòng chữ, trong đó hai chữ "Thúy Phương" vẫn còn khá rõ.

Ngày 3/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp chính quyền xã Sơn Tịnh tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Sơn, xã Sơn Tịnh.

Đáng chú ý, trong quá trình lấy mẫu, lực lượng chức năng đã mở phần bao gói hài cốt tại ngôi mộ số 23, hàng số 9, lô E và phát hiện bên cạnh hài cốt có một chiếc bút máy.

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Chiếc bút được phát hiện trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội lấy mẫu số 7.

Sau khi được lau rửa cẩn thận, chiếc bút lộ rõ màu xám nhạt. Trên thân bút còn khắc dòng chữ, trong đó hai chữ “Thúy Phương” vẫn còn khá rõ, riêng chữ đầu tiên đã bị mờ theo thời gian nên rất khó nhận diện. Phần nắp bút xuất hiện một vết nứt và được khắc hình hoa hồng.

Sau khi ghi nhận hiện trạng, lực lượng chức năng tiến hành chụp ảnh, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN rồi hoàn trả nguyên trạng di vật xuống phần mộ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, chiếc bút máy được xem là di vật đặc biệt hiếm gặp, có thể chứa đựng những manh mối quan trọng giúp xác định danh tính liệt sĩ.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân nếu biết thông tin liên quan đến liệt sĩ được an táng tại mộ số 23, hàng số 9, lô E, Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Sơn hoặc có thông tin về chiếc bút khắc dòng chữ nêu trên thì cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh.

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https://vtcnews.vn/quang-ngai-lay-mau-hai-cot-liet-si-phat-hien-chiec-but-khac-thuy-phuong-ar1032424.html

Thanh Ba/VTC News

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