Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Nội vụ, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, với 483/484 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

Tân Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhận bó hoa chúc mừng từ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng 3/8. Ảnh: Quốc hội.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông Hải có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Tiến Hải có thời gian dài công tác tại Cà Mau, kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 1/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7/2025, sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 20/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký quyết định về việc điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau khi được kiện toàn, lãnh đạo Bộ Nội vụ gồm Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải và 6 thứ trưởng: Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương.