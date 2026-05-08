Xe 16 chỗ lao xuống đèo ở Gia Lai

  Thứ sáu, 8/5/2026 11:21 (GMT+7)
Qua khúc cua trên đèo Tô Na (QL25, tỉnh Gia Lai), ôtô 16 chỗ không làm chủ tốc độ, lao xuống lề đường khiến một người chết, hai người bị thương nặng.

Sáng 8/5, Công an xã Uar tỉnh Gia Lai thông tin, tại đèo Tô Na (Quốc lộ 25 đoạn qua buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người chết, hai người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 cùng ngày, xe khách BKS 77F-000.05 loại 16 chỗ ngồi của nhà xe Hùng Phương do ông Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tại xã Phú Túc) điều khiển theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao.

Khi đến Km 110+500, xe này bị lật lao xuống lề đường bên trái. Bước đầu, cơ qua chức năng xác định nguyên nhân do tài xế điều khiển xe vào khúc cua không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn.

Vụ tai nạn khiến bà V.T.H. (SN 1951, trú tại xã Phú Túc) tử vong.

Anh L.K.H. (SN 1989) và anh N.V.H. (SN 1980, cùng trú tại xã Phú Túc) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Krông Pa.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người, gồm 5 hành khách, 1 phụ xe và 1 tài xế.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông trên đèo Tô Na, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó ngày 14/8/2024 trên quốc lộ 25, gần đèo Tô Na cũng xảy ra một trường hợp tương tự khiến một hành khách tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6h cùng ngày, ôtô 16 chỗ BKS 81B1-014.73, do tài xế Ngụy Thiên Sanh Phú (SN 1974, cư trú tại thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) cầm lái, đi theo hướng từ Krông Pa đến Ayun Pa thì bị lật nghiêng về phía bên phải.

Vụ tai nạn khiến bà Đ.T.C (SN 1961, trú tại Quảng Ngãi) tử vong trên đường đi cấp cứu. Xe khách hư hỏng nặng.

Nguyễn Gia/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

