Xavi không loại trừ khả năng dẫn dắt MU

Sau khi chia tay Barcelona vào cuối mùa 2023/24, Xavi chưa nhận công việc mới. Trước đó, ông từng được xem là ứng viên tiềm năng thay thế Erik ten Hag. Sau đó, INEOS tiếp tục đặt niềm tin vào HLV người Hà Lan trước khi bổ nhiệm Ruben Amorim. Tuy nhiên, với việc Amorim gặp khó khăn, tin đồn về việc Xavi đến Old Trafford lại một lần nữa xuất hiện.

Theo Relevo, Xavi nhận được cuộc gọi từ nhiều CLB, trong đó có MU, nhưng vẫn kiên quyết dành trọn một năm để nghỉ ngơi. Bản thân cựu HLV Barccelona cũng muốn bắt đầu dự án tiếp theo từ đầu và ưu tiên một kế hoạch mang tính dài hạn. Do đó, khả năng nhận việc vào mùa hè trở nên hợp lý hơn.

Nguồn tin khẳng định dù từ chối MU vào mùa hè năm ngoái, Xavi không loại trừ khả năng dẫn dắt "Quỷ đỏ" nếu Ruben Amorim không thể xoay chuyển tình hình.

Thực tế, Xavi luôn dành sự tôn trọng cho MU. Sau cuộc đối đầu giữa Barcelona và đại diện nước Anh tại Europa League 2023, ông từng khen ngợi sự tiến bộ của "Quỷ đỏ" dưới thời Ten Hag.

"Tôi nghĩ Manchester đang trở lại, và họ đã thể hiện điều đó. Chúng tôi cần tự hào. Tôi chúc mừng Ten Hag, vì ông ấy làm rất tốt. Họ là Manchester United. Trong tương lai, có thể chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở vòng tứ kết, bán kết hoặc chung kết Champions League", Xavi chia sẻ với TNT Sport khi ấy.

Tuy nhiên, nhận định này chưa hoàn toàn chính xác. Hiện tại, Barcelona dẫn đầu La Liga và là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League 2025, trong khi MU lại ngụp lặn ở vị trí thứ 15 tại Premier League.

Dù vậy, với việc INEOS đang tìm kiếm sự thay đổi, câu chuyện Xavi đến Old Trafford hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong trường hợp MU tiếp tục sa sút.

Trước đó, Fichajes tiết lộ MU chưa đạt được bản sắc chơi bóng rõ ràng, kết quả không ổn định và dự án của Amorim bắt đầu bị nghi ngờ. Ban lãnh đạo MU giữ Amorim tới cuối mùa, nhưng chuyện sa thải dần được thảo luận nội bộ.

Thậm chí Daily Mail đưa tin một số cầu thủ MU đang cảm thấy các chiến thắng gần đây chủ yếu đến từ những khoảnh khắc cá nhân hoặc may mắn, thay vì đến từ cách vận hành chiến thuật của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

MU còn chinh chiến ở 2 đấu trường khác là Europa League và FA Cup. Đây cũng là những giải đấu có thể giúp thầy trò Amorim nuôi hy vọng dự cúp châu Âu mùa sau.

