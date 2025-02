MU thông báo sa thải gần 200 nhân sự

Theo trang chủ MU, đây là một phần trong chuỗi biện pháp bổ sung để giúp CLB lấy lại sự ổn định sau 5 năm thua lỗ liên tiếp kể từ 2019. Kế hoạch được thiết lập để tạo ra nền tảng tài chính vững chắc hơn, qua đó giúp CLB đầu tư mạnh mẽ hơn vào đội nam, đội nữ cũng như cơ sở hạ tầng.

"Tuy nhiên, đi cùng với đó là việc cắt giảm khoảng 150-200 vị trí, tùy thuộc vào quá trình tham vấn với nhân viên. Đáng chú ý, đây là đợt cắt giảm nhân sự thứ hai, sau khi 250 vị trí bị loại bỏ vào năm ngoái", thông báo của MU có đoạn.

Giám đốc Điều hành Omar Berrada, chia sẻ: "Chúng tôi có trách nhiệm đặt Manchester United vào vị thế mạnh nhất để giành chiến thắng ở mọi cấp độ, từ đội nam, đội nữ cho đến học viện. Đó là lý do chúng tôi phải thực hiện một loạt biện pháp quan trọng để đổi mới và chuyển mình. Đáng tiếc, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm những vị trí bị cắt giảm. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về tác động đối với những người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, quyết định là cần thiết để đưa CLB trở lại quỹ đạo tài chính ổn định".

Berrada nhấn mạnh rằng Manchester United thua lỗ suốt 5 năm qua và điều đó không thể tiếp diễn. Ông khẳng định mục tiêu hàng đầu của CLB là thành công trên sân cỏ và nâng cấp cơ sở vật chất. Nhưng nếu tình trạng thua lỗ kéo dài, MU sẽ không thể thực hiện được những điều đó.

"Khi quá trình tái cấu trúc hoàn tất, Manchester United sẽ trở thành một CLB tinh gọn, linh hoạt và bền vững hơn về mặt tài chính. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới cho các đối tác thương mại, đồng thời đảm bảo khả năng đầu tư vào thành công trên sân cỏ và nâng cấp cơ sở vật chất cho người hâm mộ, trong khi vẫn tuân thủ các quy định của UEFA và Premier League", ông Berrada kết luận.

Trong 3 năm qua, MU thua lỗ 300 triệu bảng, bất chấp việc tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe bơm thêm tiền vào CLB. Ông chủ mới của "Quỷ đỏ" tìm mọi cách để cắt giảm chi phí và tăng doanh thu, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc đưa ra những quyết định không được lòng người hâm mộ.

Những động thái gây tranh cãi gần đây của Ratcliffe gồm tăng giá vé mùa, loại Sir Alex Ferguson khỏi vai trò đại sứ toàn cầu, hủy tiệc Giáng sinh của nhân viên, cắt khoản tiền 40.000 bảng tài trợ cho quỹ hỗ trợ cựu cầu thủ MU, thay tiền thưởng Giáng sinh 100 bảng bằng phiếu mua hàng 40 bảng, hay xóa quyền lợi di chuyển, ăn uống, chỗ ở miễn phí cho nhân viên.

Cùng thời điểm, đội bóng trải qua mùa giải đáng thất vọng khi xếp thứ 15 trên BXH Ngoại hạng Anh. Thậm chí, HLV Ruben Amorim còn thừa nhận rằng "MU hoàn toàn có thể xuống hạng" và gọi đội hình hiện tại là "tệ nhất trong lịch sử CLB".

Dù bị chỉ trích vì các biện pháp cắt giảm, MU vẫn chi đậm trên thị trường chuyển nhượng, với 190 triệu bảng được đổ vào các bản hợp đồng mới trong hè 2024. Tuy nhiên, đội bóng đang đứng trước nguy cơ vi phạm Luật Công bằng tài chính (PSR) nếu không có sự điều chỉnh hợp lý.

Bên cạnh đó, Ratcliffe còn có tham vọng xây dựng SVĐ mới với sức chứa 100.000 chỗ, được mệnh danh là "Wembley của miền Bắc". Chính phủ Anh ủng hộ kế hoạch này, bao gồm việc cải tạo toàn bộ khu vực xung quanh Old Trafford.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.