Chủ mới MU choáng váng trước 'đống đổ nát' chưa từng có ở Old Trafford

Theo truyền thông Anh, sắp tới chỉ có cầu thủ đội một được phục vụ bữa ăn đầy đủ, trong khi các HLV và đội ngũ phân tích chỉ còn lại súp và sandwich. Để tiết kiệm 8.000 bảng, trận tứ kết FA Youth Cup gặp Chelsea, thay vì tổ chức tại Old Trafford như truyền thống, bị dời sang Leigh Sports Village.

Nhưng những khoản cắt giảm này chẳng là gì so với vấn đề lớn nhất: một tập thể rệu rã, thiếu tinh thần chiến đấu.

Hôm 22/2, MU giành lại 1 điểm trước Everton sau khi bị dẫn trước 2 bàn ở vòng 26 Premier League, nhưng màn trình diễn của "Quỷ đỏ" cực kỳ bạc nhược. HLV Ruben Amorim thậm chí còn thừa nhận ông đang dẫn dắt "đội bóng tệ nhất trong lịch sử MU".

Trận đấu trước Everton một lần nữa phơi bày thực trạng đáng báo động. Đối mặt với một đội bóng tràn đầy khí thế dưới sự dẫn dắt của David Moyes, MU chỉ có thể cầm hòa nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. So với thời điểm Moyes bị sa thải 11 năm trước, MU chưa bao giờ tệ thế này.

Kế hoạch A của Ratcliffe có lẽ là tống khứ hầu hết cầu thủ hiện tại, ít nhất để cắt giảm quỹ lương. Nhưng vấn đề là chẳng đội bóng nào muốn mua họ, trong khi giá trị chuyển nhượng của đội hình sụt giảm thảm hại.

Điển hình là Casemiro. Ở tuổi 33, anh là gánh nặng khi hưởng mức lương 350.000 bảng/tuần trong khi tỏ ra chậm chạp. Casemiro còn tuyên bố sẽ ở lại đến khi hết hợp đồng vào năm sau. Một quyết định không quá khó hiểu, bởi chẳng CLB nào chấp nhận trả số tiền khổng lồ cho một cầu thủ qua thời đỉnh cao.

Trường hợp của Rasmus Hojlund cũng đáng báo động. Chân sút 21 tuổi tiêu tốn của MU 64 triệu bảng nhưng tịt ngòi 16 trận liên tiếp. Hiện tại, ngay cả một đội bóng ở hạng Nhất có lẽ cũng đắn đo khi trả cho Hojlund 5.000 bảng/tuần, chứ đừng nói 85.000 bảng/tuần đến năm 2028 như trong giao kèo.

Nhưng nếu phải chọn hình ảnh đại diện cho sự sa sút của MU thì đó chắc chắn là Harry Maguire. Trung vệ 31 tuổi vẫn ở lại Old Trafford vì từ chối giảm mức lương 195.000 bảng/tuần. Ngay cả khi "Quỷ đỏ" muốn tống khứ anh, Maguire cũng yêu cầu khoản bồi thường 15 triệu bảng để ra đi.

Sir Jim Ratcliffe đầu tư hơn 1 tỷ bảng để tiếp quản mảng thể thao của MU, giờ đây có lẽ ông tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm lớn. Theo thông tin từ Sun Sport, ngay cả Sir Dave Brailsford, cánh tay phải của Ratcliffe, cũng dần nhận ra mớ hỗn độn tại Old Trafford lớn đến mức nào.

MU không có kế hoạch B. Ruben Amorim thì kiên quyết áp dụng sơ đồ 3-4-3, bất chấp thực tế đội hình hoàn toàn không phù hợp. MU chưa rơi vào cuộc chiến trụ hạng, nhưng nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ, viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra mùa tới.

Tệ hơn nữa, CLB chủ sân Old Trafford đang mắc nợ 1 tỷ bảng, và Amorim chỉ có thể mua cầu thủ nếu bán bớt người. Nhưng bán ai bây giờ, khi đa số đều hưởng lương cao ngất ngưởng, song không có phong độ xứng đáng?

Trong khi đó, Everton - đội bóng mà Moyes từng rời bỏ để đến MU năm 2014, giờ đang vươn mình mạnh mẽ. SVĐ mới Bramley-Moore Dock với sức chứa 52.888 chỗ ngồi sẽ giúp họ tăng thêm 80 triệu bảng mỗi năm. CLB cũng vừa được The Friedkin Group, tập đoàn sở hữu khối tài sản 10 tỷ bảng, tiếp quản và trở thành đội bóng không còn nợ nần.

Mùa hè tới, Everton sẽ thoải mái vung tiền mua sắm, trong khi MU vẫn mắc kẹt với những "ngôi sao" đắt đỏ nhưng vô dụng. Trớ trêu thay, Moyes có lẽ sẽ bật cười khi nhìn lại đội bóng cũ, ngay cả khi ông chưa nguôi giận về quyết định VAR đầy tranh cãi đã tước đi chiến thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Everton.

Jim Ratcliffe và Dave Brailsford có lẽ chưa bao giờ tưởng tượng rằng MU lại rơi vào tình trạng bi đát đến vậy. Từ vấn đề tài chính, đội hình quá tải những ngôi sao hưởng lương khủng nhưng không thể bán, cho đến cuộc khủng hoảng bản sắc, Old Trafford trở thành một "đống đổ nát" thay vì một đế chế bóng đá hùng mạnh.

Với tình hình hiện tại, câu hỏi đặt ra không còn là MU sẽ mất bao lâu để trở lại đỉnh cao, mà là họ có đủ năng lực vực dậy hay không. Nếu không có những quyết định táo bạo và mạnh mẽ, "Quỷ đỏ" có thể đối diện với một tương lai còn đen tối hơn nữa.

