MU muốn gạt bỏ hoàn toàn Sir Alex

Theo truyền thông Anh, một số nhân vật cấp cao trong ban lãnh đạo CLB tin rằng những khó khăn trong hơn một thập kỷ qua có một phần trách nhiệm từ Sir Alex Ferguson. Huyền thoại người Scotland giữ vai trò đại sứ CLB kể từ khi giải nghệ năm 2013, nhưng ban lãnh đạo tin rằng ông ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển không như mong đợi của MU.

Tỷ phú Jim Ratcliffe và Giám đốc Thể thao Dave Brailsford muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ và không còn muốn nghe về thời kỳ MU thống trị bóng đá Anh. Brailsford tin rằng những thành công trong quá khứ đang trở thành gánh nặng, qua đó kìm hãm cách CLB xây dựng lại thời kỳ hoàng kim.

Dưới thời Sir Alex Ferguson, MU giành 13 chức vô địch Premier League, 5 FA Cup và 2 Champions League trong suốt 27 năm, trước khi ông nghỉ hưu năm 2013. Tuy nhiên, giới thượng tầng CLB cho rằng sự hiện diện của Sir Alex khiến "Quỷ đỏ" không thể thích nghi với những đổi mới trong công tác huấn luyện và tuyển trạch cầu thủ.

Dễ hiểu khi hợp đồng đại sứ trị giá hàng triệu bảng của Sir Alex bị chấm dứt vào tháng 10 dưới thời bộ máy lãnh đạo mới, trong nỗ lực cắt giảm chi phí trong bối cảnh CLB thua lỗ nặng. Theo The Times, một đợt cắt giảm nhân sự khác sắp diễn ra, với khoảng 200 nhân viên có thể bị mất việc sau cuộc họp tại Old Trafford vào tuần tới.

Tỷ phú người Anh đầu tư hơn 1 tỷ bảng để sở hữu 27,7% cổ phần của "Quỷ đỏ" cách đây hơn một năm. Hai từ "sóng gió" có lẽ chưa đủ để diễn tả hết hình cảnh khó khăn người đàn ông 72 tuổi trải qua ở Old Trafford.

MU lỗ hơn 100 triệu bảng trong năm đầu tiên của Ratcliffe và thành tích trên sân cỏ ngày càng đi xuống. MU hiện đứng thứ 15 tại Premier League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.