Biểu cảm của Sir Alex khi MU chơi tệ

Biểu cảm nhăn nhó, gượng gạo của huyền thoại "Quỷ đỏ" cho thấy sự bất lực trước màn trình diễn kém cỏi của đội bóng mà ông từng dẫn dắt đến đỉnh cao. Có lẽ trong lòng Sir Alex lúc này, ông tiếc nuối những ngày tháng huy hoàng khi MU luôn là kẻ thống trị, chứ không phải hình ảnh bạc nhược như hiện tại.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano viết trên trang cá nhân: "Sir Alex Ferguson lộ rõ vẻ thất vọng trên khán đài Goodison Park khi chứng kiến Manchester United bị Everton dẫn trước 2-0".

Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự cảm thông với những bình luận như: "Trông ông ấy thật tội nghiệp", "Không biết phải nói thế nào với tình cảnh này", "Xin lỗi vì đội bóng đã làm ông buồn", "Ước gì ông không có mặt ở đó".

Trên sân Goodison Park, MU thể hiện bộ mặt bạc nhược trong 45 phút đầu tiên. Phút 19, pha đá phạt góc của Everton tạo ra một tình huống lộn xộn trước khung thành MU. Beto tận dụng để tung cú dứt điểm đưa bóng đi đập đất, khiến Andre Onana bó tay.

Tới phút 33, MU dâng cao đội hình và để Everton khoét vào cánh phải. Onana cản được cú dứt điểm đầu tiên nhưng không thể làm gì hơn trong tình huống băng vào đánh đầu bồi của Doucoure. Ở khu kỹ thuật, HLV Ruben Amorim ngồi bất động.

Trước khi tiếp đón MU, Everton giành 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 trận thua trong 6 vòng đấu gần nhất, qua đó tích lũy 13 điểm, trở thành một trong những đội có thành tích ấn tượng nhất Premier League.

Kết thúc 90 phút trên sân Goodison Park, Everton và Manchester United hòa nhau 2-2.

