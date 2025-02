MU tham vọng 'nổ bom tấn' 100 triệu euro

Trung vệ người Uruguay là nhân tố không thể thay thế ở hàng thủ Barcelona. Theo Goal, anh được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất châu Âu hiện tại. Đội bóng xứ Catalonia gia hạn hợp đồng với Araujo đến năm 2031, song tình hình tài chính bấp bênh buộc họ phải lắng nghe những lời đề nghị hấp dẫn.

Theo Fichajes, MU coi Araujo là mục tiêu hàng đầu và tin rằng mức giá 100 triệu euro đủ để đưa anh đến Old Trafford. Tuy nhiên, việc "Quỷ đỏ" có giành vé dự Champions League mùa tới hay không sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thuyết phục Araujo sang Premier League chơi bóng.

Để dọn đường đón Araujo, giới chủ MU sớm thực hiện hàng loạt động thái cắt giảm chi phí. Ngoài ra, "Quỷ đỏ" cũng dự định bán đứt cả Marcus Rashford, Antony, Kobbie Mainoo hay Alejandro Garnacho trong hè 2025.

Bất chấp những khoản đầu tư mạnh tay cho hàng phòng ngự, CLB chủ sân Old Trafford vẫn gặp khó khăn ở tuyến dưới. Họ để thủng lưới 35 bàn sau 25 trận tại Premier League mùa này, cho thấy sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ.

Hè năm ngoái, "Quỷ đỏ" chi 50 triệu euro để chiêu mộ Matthijs de Ligt từ Bayern Munich, cùng với 62 triệu euro để có được Leny Yoro từ Lille. Dù vậy, ngay cả khi có những bản hợp đồng chất lượng và sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, MU chưa thể tìm được sự ổn định.

Nếu thương vụ này thành công, Araujo có thể trở thành sự thay thế lâu dài cho bộ đôi Victor Lindelof và Jonny Evans, những người khả năng sẽ rời đi vào mùa hè khi hợp đồng hết hạn.

