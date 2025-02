Moyes trở lại, MU run rẩy

MU từng kỳ vọng Ruben Amorim vực dậy đội bóng, nhưng chuỗi phong độ bết bát, đội hình sứt mẻ và sự cứng nhắc trong chiến thuật khiến ông dần đánh mất niềm tin từ ban lãnh đạo.

Hãy quay ngược thời gian trở lại 11 năm trước, khi David Moyes lần cuối đứng trong khu kỹ thuật tại Goodison Park trong trận đấu giữa Everton và MU. Khi đó, một nhân viên hóa trang thành "Thần chết", ngồi ngay gần Moyes, vung lưỡi hái như một điềm báo cho số phận của ông.

Everton thắng 2-0, và chỉ 2 ngày sau, Moyes bị sa thải. Tấm biểu ngữ "The Chosen One" (Người được chọn - PV), từng được treo tại Old Trafford kể từ khi ông thay thế Sir Alex Ferguson, bị gỡ xuống chỉ sau 8 tháng. Đó là bước khởi đầu cho một thập kỷ hỗn loạn, và đến nay, MU chưa thể thoát khỏi vòng xoáy đó.

Nội bộ MU mâu thuẫn ngay từ đầu khi chọn Amorim.

Khác biệt giữa Moyes và Amorim

Cuối tuần này, Amorim sẽ dẫn dắt một MU tan nát hành quân đến Goodison Park, và lần này, chính Moyes có thể đóng vai "Thần chết". HLV người Scotland, 61 tuổi, trở lại dẫn dắt Everton và giành 13 điểm sau 5 trận gần nhất - chỉ kém 1 điểm so với những gì Amorim thu về trong 14 trận Ngoại hạng Anh kể từ khi nắm quyền tại Old Trafford.

Chỉ một tháng trước, Everton còn kém MU 9 điểm. Giờ đây, đội bóng của Moyes vượt mặt cả "Quỷ đỏ" lẫn West Ham - hai CLB từng quay lưng với ông. Có thể tranh cãi rằng ngay cả khi Moyes được giữ lại từ năm 2014, MU cũng khó có thể duy trì sự thống trị sau kỷ nguyên Sir Alex, nhưng rõ ràng, họ lún sâu vào khủng hoảng trong khi Everton của Moyes đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Amorim đưa MU rơi xuống nhóm 6 đội cuối bảng - điều chưa từng xảy ra trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Trong thất bại 0-1 trước Tottenham hôm 17/2, ông buộc phải điền tên 8 cầu thủ tuổi teen chưa từng khoác áo đội một vào danh sách dự bị, và chỉ sử dụng một người trong số đó, Chido Obi, vào sân thay Casemiro đã kiệt sức ở phút 91.

Với tình hình lực lượng bị tàn phá, có lẽ Amorim đáng ra nên để trợ lý HLV thủ môn 63 tuổi Jorge Vital ngồi dự bị, bởi chính ông từng tuyên bố hồi tháng trước rằng thà dùng Vital còn hơn chọn Marcus Rashford.

Thất bại trước Spurs là trận thua thứ 6 trong 9 vòng gần nhất của MU. Nhìn vào bảng xếp hạng, không khó để tưởng tượng họ kết thúc mùa giải trong nhóm 6 đội cuối. Thực tế, dựa trên phong độ, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể xếp ở vị trí thấp hơn nữa.

3 trong số 4 chiến thắng hiếm hoi của Amorim cũng đến theo cách may mắn. Họ bị Southampton dẫn trước 1-0 đến tận phút 80, lội ngược dòng trước Man City một cách khó tin, và đánh bại Fulham nhờ một cú sút đổi hướng - cũng là pha dứt điểm trúng đích duy nhất trong trận.

Sau trận thua Tottenham, HLV Ange Postecoglou không có chút cảm thông nào cho Amorim: "Chào mừng đến với thế giới của tôi, anh bạn. Thử sống với nó trong 2 tháng xem sao. Không ai ở Premier League thương xót tôi cả".

Chính Amorim tự đặt mình vào tình thế này khi quyết định cho mượn Rashford và Antony mà không có sự thay thế nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Khi Amad Diallo - điểm sáng hiếm hoi, dính chấn thương hết mùa, "Quỷ đỏ" khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng.

Trong khi đó, Antony giành 3 giải Cầu thủ hay nhất trận liên tiếp tại Real Betis, còn Rashford dần thể hiện ấn tượng ở Aston Villa. Điều này càng khiến những quyết định của Amorim bị đặt dấu hỏi.

Dù đối mặt với cơn bão chấn thương, Amorim cứng nhắc giữ nguyên sơ đồ 3-4-3 thay vì linh hoạt điều chỉnh. Do đó, nhiều người nghi ngờ liệu ông có đang quá cố chấp với triết lý của mình hay không.

Moyes có thể đặt dấu chấm hết cho Amorim.

Thomas Frank có thể đã là HLV MU

Amorim có nhiều phẩm chất đáng quý - từ sự thẳng thắn, trung thực đến sức hút cá nhân mạnh mẽ, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu ông có thể trụ lại lâu dài tại Old Trafford hay không.

Ban đầu, việc bổ nhiệm Amorim được xem là một cú áp phe lớn. Ông là HLV trẻ được săn đón bậc nhất châu Âu sau những thành công cùng Sporting Lisbon. Tuy nhiên, quyết định này cũng gây ra mâu thuẫn nội bộ.

Dan Ashworth, cựu Giám đốc Thể thao của MU, phản đối mạnh mẽ việc bổ nhiệm Amorim. Ông muốn đưa về một HLV có kinh nghiệm tại bóng đá Anh, với ứng viên hàng đầu là Thomas Frank của Brentford. Trước đó, 3 lựa chọn của Ashworth gồm Eddie Howe (Newcastle), Gareth Southgate (tuyển Anh) và Graham Potter (Brighton) đều phần nào gặt hái thành công.

Tuy nhiên, Amorim lại là lựa chọn của CEO Omar Berrada, một chuyên gia tài chính hơn là người am hiểu chuyên môn bóng đá. Mâu thuẫn này khiến Ashworth rời CLB chỉ sau 5 tháng làm việc.

Sir Jim Ratcliffe chi 25 triệu bảng để sa thải Ashworth, chấm dứt hợp đồng với Erik ten Hag và chiêu mộ Amorim. Một phần chi phí này được bù đắp bằng việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn trong nội bộ CLB.

Đội chủ sân Old Trafford buộc phải bán cầu thủ trước khi mua sắm vào hè 2025, làm dấy lên lo ngại rằng Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho có thể bị đẩy đi để đảm bảo CLB không vi phạm các quy định về tài chính.

Với một đội hình rệu rã và không có giải pháp tức thời, Amorim hẳn đang tự hỏi liệu ông có mắc sai lầm khi tiếp quản công việc khó nhất trong làng bóng đá.

Và nếu Moyes thực sự muốn tái hiện hình ảnh "Thần chết" ngày nào, ông hoàn toàn có thể mang theo một chiếc mặt nạ Scary Movie (mặt nạ thần chết) cùng lưỡi hái đến Goodison Park vào cuối tuần này.

