Ten Hag nhớ MU

"Chúng tôi có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời tại Manchester United, nhưng như tôi đã nói, luôn có chỗ để cải thiện. Làm tốt thôi là chưa đủ", Ten Hag chia sẻ với Seg Stories.

Nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm: "Điều tôi nhớ nhất về MU là bầu không khí tại Old Trafford. Tôi quyết định sẽ không nhận lời dẫn dắt đội bóng nào cho đến ngày 1/7, tức cho đến khi mùa giải mới bắt đầu".

Tuyên bố cho thấy Ten Hag muốn dành thời gian để suy ngẫm và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trở lại băng ghế huấn luyện, thay vì đưa ra quyết định vội vã sau quãng thời gian đầy biến động tại Manchester United.

Trước khi bị sa thải, Ten Hag giúp MU giành FA Cup và League Cup. Tuy nhiên, màn trình diễn kém tại Premier League lẫn đấu trường châu Âu khiến HLV người Hà Lan bị mất việc.

Theo The Athletic, Ten Hag đau lòng khi phải rời MU. Trước đó, ông phá vỡ im lặng qua bức tâm thư: "Ước mơ của tôi là mang thêm nhiều cúp về phòng truyền thống của Manchester United. Thật không may, tôi phải kết thúc hành trình của mình".

Đội chủ sân Old Trafford thông báo tiêu tốn khoảng 10,4 triệu bảng để đền bù hợp đồng cho Ten Hag cùng đội ngũ trợ lý, bao gồm cả Ruud van Nistelrooy.

Sky Sports thống kê MU tiêu tốn đến 40 triệu bảng trong 10 năm qua để đền bù hợp đồng cho các HLV. Trong số đó, Jose Mourinho là người được đền bù nhiều nhất (gần 20 triệu bảng).

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.