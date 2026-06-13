Hãng khuyến nghị xe đời cũ sử dụng xăng E5, nhiều chủ xe máy xăng đời cũ cũng lùng mua loại xăng sinh học này. Tuy nhiên, xăng E5 hiện tại chưa được bán phổ biến.

Từ đầu tháng 6, xăng không chì tại Việt Nam sẽ phải trải qua công đoạn phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 50/2025. Song song với đó, xăng E5 cũng được tiếp tục phối trộn, pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Xăng E5 được lùng mua

Như trong bài viết trước của Tri Thức - Znews, xăng E5 vẫn được bán song song xăng E10 nhưng không quá phổ biến. Loại xăng này chỉ có mặt ở vài trạm xăng dầu nhất định.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Tú (64 tuổi) cho biết vẫn đang tìm kiếm nơi bán xăng sinh học E5 cho chiếc Honda Citi 100 đã mua cách đây hơn 30 năm.

"Đây là xe nhập khẩu 'đập thùng' không qua phân phối chính hãng, tài liệu hướng dẫn sử dụng cũng đã thất lạc khá lâu nên tôi không chắc chắn về khả năng chiếc Honda Citi của mình có thể tương thích xăng E10", ông Hoàng Tú nói lý do tìm mua xăng E5.

Xe đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí được khuyến nghị sử dụng xăng E5. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Ông cho biết đã tìm kiếm sự trợ giúp tại một tiệm sửa chữa, bảo dưỡng gần nhà và được tư vấn nên sử dụng hết phần xăng khoáng còn lại trong bình, sau đó mang xe ra kiểm tra trước khi đổ xăng E5 RON 92.

"Thợ tư vấn cho tôi nên đổ xăng E5 RON 92 vì đây là xe đời khá cũ. Tuy nhiên tôi đã thử tìm kiếm tại nhiều điểm kinh doanh xăng dầu gần nhà mà chưa thấy nơi nào có bán loại xăng này", ông Hoàng Tú cho biết.

Trong nội dung tiêu chuẩn TCCS 06:2026/PLX do Petrolimex công bố, xăng E5 được định nghĩa là xăng không chì có pha ethanol nhiên liệu với tỷ lệ từ 4% đến nhỏ hơn 7,5% theo thể tích. Tiêu chuẩn này cho biết xăng sinh học E5 thành phẩm có thể sở hữu trị số Octane dao động từ RON 92 đến RON 97.

Loại xăng này được khuyến nghị sử dụng cho các loại xe máy đời cũ, sử dụng bộ chế hòa khí. Chẳng hạn, Yamaha từng khuyến cáo chủ sở hữu các xe sử dụng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 2017 nên sử dụng xăng E5 RON 92, thay vì xăng E10.

Vẫn chưa dễ mua xăng E5

Sau 2 tuần chính thức dừng bán xăng khoáng trên toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam, khảo sát của Tri Thức - Znews cho thấy xăng E10 đã được phủ sóng rộng rãi, tuy nhiên xăng E5 lại chưa được triển khai tương tự.

Tại TP.HCM, hệ thống xăng dầu Comeco đang là địa chỉ được nhiều khách hàng tìm đến để đổ xăng E5 cho xe máy.

Quan sát tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Comeco tại phường Vườn Lài (TP.HCM), khá nhiều người điều khiển xe máy lựa chọn đổ xăng E5 thay vì xăng E10. Có khách chọn xăng E5 cho xe tay ga, xe số phổ thông, cũng có người chạy môtô vào trạm và yêu cầu được đổ loại xăng sinh học này.

Trạm xăng này bán song song xăng sinh học E10 RON 95-III cùng với xăng sinh học E5 RON 92-II cho khách hàng.

Xăng E5 vẫn chưa dễ mua, dù được nhiều khách hàng quan tâm. Ảnh: Phúc Hậu.

Di chuyển sang một trạm xăng khác thuộc hệ thống Saigon Petro ở phường Chợ Quán (TP.HCM), phóng viên nhận thấy bảng niêm yết giá có đề mục dành cho xăng E5 RON 92.

Tuy nhiên, loại xăng này không kèm giá bán, trong khi các loại nhiên liệu khác như xăng E10 RON 95, dầu DO 0,05S và dầu DO 0,001S đều có giá niêm yết. Khi hỏi về xăng E5, nhân viên tại trạm xăng này cho biết hiện tại không có bán.

Theo quan sát, khá nhiều trạm xăng thuộc hệ thống Petrolimex, Hiệp Quế... ở TP.HCM cũng chưa bán xăng E5. Tại các trạm này, xăng E10 RON 95-III phổ biến nhất, bên cạnh một số điểm có bán thêm xăng E10 RON 95-V.

Sau kỳ điều chỉnh gần nhất, xăng sinh học E5 RON 92 đang được niêm yết ở mức 21.330 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III khá phổ biến tại nhiều hệ thống kinh doanh xăng dầu hiện có giá 22.060 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-V đang có giá 22.960 đồng/lít. Xăng sinh học đã trải qua 3 lần giảm giá liên tiếp từ cuối tháng 5.