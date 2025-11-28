Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác minh vụ cô gái bị bắt quỳ, túm tóc hành hung trong đêm ở Quảng Trị

  • Thứ sáu, 28/11/2025 10:56 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Đoạn clip hơn hai phút xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm người bắt một cô gái quỳ dưới đất và túm tóc, tát vào mặt.

UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ clip ghi cảnh một thiếu nữ bị nhóm người bắt quỳ, túm tóc, đánh hội đồng. Vụ việc được cho là xảy ra vào buổi tối ở xã Bắc Trạch.

Hanh hung co gai anh 1

Cô gái bị bắt quỳ, đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài hơn hai phút ghi lại cảnh một nhóm người là nữ giới vây quanh, yêu cầu một cô gái quỳ xuống và liên tục tát vào mặt. Trong khi đó, cô gái mặc áo đỏ, quần trắng liên tục yêu cầu nạn nhân quỳ xuống xin lỗi rồi túm tóc, tát liên tiếp vào mặt.

Tiếp đó, khoảng 3-4 người tiếp tục lao vào hành hung cô gái, trong clip còn vọng ra những câu nói xúc phạm, trong khi cô gái bị hành hung liên tục khóc, van xin trong bất lực.

Khoảng đầu tháng 10 tại TP Huế cũng xảy ra việc nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh, bắt quỳ gối trước sự cổ vũ của nhiều người. Cụ thể, tối 4/10, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây quanh, bắt quỳ gối, vòng tay. Nữ sinh này bị một bạn học giật tóc, tát vào mặt, trong khi nhiều học sinh khác đứng xung quanh chỉ nhìn, không ai can ngăn.

Sự việc xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (TP Huế) vào chiều 2/10. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường mời phụ huynh và các em liên quan đến làm việc, đồng thời huy động bộ phận y tế và tâm lý học đường hỗ trợ, giúp học sinh ổn định sức khỏe và tinh thần.

Theo Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, các phụ huynh hợp tác, phối hợp tích cực trong quá trình giải quyết sự việc. Nhà trường rất tiếc và nhận thức rõ trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi và chia sẻ sâu sắc đến phụ huynh, học sinh về sự việc bạo lực học đường vừa xảy ra.

Về hướng xử lý, nhà trường kiên quyết thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo tính kỷ luật, không định kiến, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh, vừa đặt trọng tâm vào giáo dục.

