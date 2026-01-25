Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xác định danh tính 3 người tử vong trên đường tại tỉnh Quảng Trị

  • Chủ nhật, 25/1/2026 15:41 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Liên quan vụ việc 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng đã bước đầu xác định danh tính các nạn nhân.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đang cùng các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp.

3 nguoi tu vong anh 1

Hiện trường xảy ra vụ việc.

3 người tử vong gồm N.M.T, 16 tuổi, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị; N.G.B, 16 tuổi, trú thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị; H.T.A, 18 tuổi, trú tại Tổ dân phố 9, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định có 1 người liên quan bị thương là L. V.T, 17 tuổi, trú tại thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Người này hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25/1, người dân phát hiện 3 người tử vong và 1 người bị thương trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (khu vực xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ). Người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Theo thông tin điều tra ban đầu, nhóm người liên quan đã có hẹn gặp và tập trung từ trước. Quá trình di chuyển, các đối tượng đi thành đoàn, có biểu hiện rú ga, nẹt bô, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Sau đó xảy ra va chạm giữa các xe, dẫn đến hậu quả khiến 3 người tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

