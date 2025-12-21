Xả súng hàng loạt ở Nam Phi, ít nhất 9 người thiệt mạng

Ngày 21/12, cảnh sát cho biết vụ xả súng tại một khu dân cư ngoại ô Johannesburg, Nam Phi đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Một cảnh sát ở Johannesburg. Ảnh: dts News Agency Germany/Shutterstock.

Vụ việc xảy ra gần một quán bar bình dân ở Bekkersdal, cách Johannesburg 40 km về phía tây nam. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ hai ở Nam Phi trong tháng 12.

Ban đầu cảnh sát cho biết 10 người thiệt mạng nhưng sau đó đã điều chỉnh lại con số thương vong, theo Guardian.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát cho hay động cơ của vụ tấn công tại Bekkersda vẫn chưa rõ, AFP đưa tin.

"Một số nạn nhân bị bắn ngẫu nhiên trên đường phố bởi những kẻ không rõ danh tính", theo tuyên bố của cảnh sát.

Theo thông cáo của cảnh sát, những kẻ tấn công đi trên 2 chiếc xe đã "nổ súng vào khách trong quán rượu và tiếp tục bắn bừa bãi khi bỏ trốn khỏi hiện trường".

Thiếu tướng Fred Kekana, ủy viên cảnh sát tỉnh Gauteng, cho biết trên đài truyền hình SABC rằng trong số những người thiệt mạng có tài xế của dịch vụ gọi xe công nghệ. Người này đã ở bên ngoài quán bar vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Cảnh sát đã phát động chiến dịch truy lùng những kẻ tấn công.

Nam Phi đang phải vật lộn với vấn đề tội phạm và tham nhũng dai dẳng do các mạng lưới tội phạm có tổ chức gây ra.

Một số vụ xả súng bắt nguồn từ bạo lực băng đảng và sự cạnh tranh giữa các hoạt động kinh doanh phi chính thức.

Trước đó, vào ngày 6/12, một nhóm tay súng chưa xác định danh tính, cũng đã tấn công quán bar ở khu định cư tự phát Nomzamo, gần Johannesburg, khiến 15 người tử vong và 8 người bị thương.