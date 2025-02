Will Smith bị 'ném đá'

Will Smith gây tranh cãi khi thân mật với một nữ ca sĩ trên sân khấu. Nhiều khán giả cho rằng hành động của nam diễn viên là "không phù hợp" khi anh vẫn trong cuộc hôn nhân với Jada Pinkett.

Theo Daily Mail, Will Smith bị chỉ trích vì thân mật quá mức với nữ ca sĩ India Martinez. Cụ thể, cả hai cùng trình diễn ca khúc First Love tại lễ trao giải Premio Lo Nuestro. Tâm điểm trên sân khấu là khoảnh khắc Will Smith tình tứ với India Martinez khiến người xem đỏ mặt.

Ngoài ra, bức ảnh hậu trường ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ vui mừng nhảy lên ôm chặt Will Smith. Nhiều người hâm mộ cho rằng ngôi sao Men in Black hành xử "không phù hợp". Đáng nói, Will Smith vẫn trong cuộc hôn nhân với Jada Pinkett, dù cả hai đang ly thân.

"Không phù hợp, ngay cả khi vì mục đích giải trí", "Giống như ông bố hát karaoke với một người phụ nữ trong tình trạng say xỉn", "Will đã quên mất mình đang ở đâu và chạy đến ôm cô ấy", một số bình luận chỉ trích nam diễn viên.

Dẫu vậy, một số người khác cho rằng không nên khắt khe với Will Smith bởi đó chỉ đơn thuần là biểu diễn. Trong quá khứ, Jada Pinkett từng thừa nhận ngoại tình vào năm 2020. "Tốt cho Will, anh ấy xứng đáng được tận hưởng cuộc sống, Jada đã đối xử tệ với anh ấy", "Hãy để Will được sống, cậu ấy đã chịu đựng đủ rồi".

Khoảnh khắc thân mật quá mức của Will Smith nhận về hàng loạt bình luận chê bai. Ảnh: @india_martinez_oficial.

Nguồn tin thân cận với tờ People cho biết Will Smith và Jada Pinkett sống riêng biệt, song chưa chấm dứt mối quan hệ. Năm 2023, Pinkett tiết lộ cả hai ly thân từ năm 2016 và đang nỗ lực hàn gắn cuộc hôn nhân giữa hai người. Năm 2024, cặp sao cho thấy dấu hiệu tích cực khi ăn tối chung, Jada Pinkett cùng các con tới buổi công chiếu Bad Boys: Ride or Die do Will Smith đóng chính.

Trước đó, năm 2022, Will Smith nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời anh khiến thế giới sửng sốt khi tát Chris Rock ngay giữa buổi phát sóng. Trước đó, Chris Rock có lời nói đùa liên quan đến chứng bệnh rụng tóc của Jada Pinkett. Từ đây, sự nghiệp diễn xuất của Will Smith xuống dốc.

Will Smith nhiều lần đưa ra lời xin lỗi và xin từ chức khỏi tư cách là thành viên của Viện Hàn lâm. Song, hành động nóng nảy của tài tử khiến anh phải trả giá quá đắt. Ngày 8/4, Viện Hàn lâm (AMPAS) ra quyết định kỷ luật. Theo thông báo, tài tử King Richard bị cấm đến sự kiện liên quan đến Oscar trong 10 năm.