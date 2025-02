Mỹ nhân phim 18+ bị cản bước ở Oscar

Trước những đối thủ đáng gờm ở hạng mục Nữ chính, Mikey Madison với vai diễn ngập cảnh nóng trong "Anora" khó có thể chạm tay vào tượng vàng Oscar.

Cuộc đua giành tượng vàng Oscar đang chứng kiến những cuộc so găng "nảy lửa", khi những màn trình diễn xuất sắc ở hạng mục Nam chính và Nữ chính được giới chuyên môn và phê bình phim đặt lên bàn cân mổ xẻ.

Trong vòng tròn phân tích ấy, hai cái tên đang nổi lên mạnh mẽ nhất, được đánh giá tiềm năng nhất là Demi Moore và Adrien Brody.

Demi Moore gần như nắm chắc phần thắng

Fernanda Torres tạo tiếng vang với vai Eunice Paiva trong I'm Still Here - phim chính kịch kể chuyện có thật về cuộc đời Eunice, người phụ nữ có chồng bị bắt giữ và mất tích không dấu vết dưới chế độ độc tài quân sự Brazil năm 1970.

Phim nhận tràng vỗ tay kéo dài 10 phút ở Liên hoan phim Venice và màn trình diễn đầy ám ảnh của Torres đón nhận không ngớt lời khen. Cô thể hiện được sức mạnh nội tâm của nhân vật, phản ánh nỗi đau và nghị lực phi thường trong bối cảnh lịch sử biến động.

Đến từ Brazil, Torres chứng tỏ mình là đối thủ đáng gờm trong "cuộc chơi" điện ảnh của người Mỹ. Theo Variety, I'm Still Here mang tính lịch sử, chính trị, một thể loại phim thường phát triển mạnh ở hạng mục Nữ chính, tương tự chiến thắng trước đó của Brie Larson trong Room hay Julianne Moore ở Still Alice.

Thêm vào đó, tiền lệ từ Marion Cotillard với La Vie en Rose cho thấy Viện Hàn lâm ngày càng rộng cửa đón nhận những tài năng quốc tế, thắp lên hy vọng về chiến thắng lịch sử cho Torres.

Tuy nhiên, con đường đến tượng vàng của cô không hề dễ dàng, khi một đối thủ đáng gờm đang ngáng đường: Demi Moore.

Demi Moore - ứng viên nữ sáng giá nhất Oscar 2025. Ảnh: Screenrant.

Trong phim kinh dị The Substance, Demi Moore hóa thân thành Elisabeth Sparkle - ngôi sao thể dục thẩm mỹ chìm đắm trong cuộc chiến níu giữ thanh xuân, biểu tượng cho những nỗi ám ảnh và áp lực nghiệt ngã đè nặng lên vai phụ nữ trong thế giới giải trí, đó là sự giày vò của tuổi già và khát vọng vẻ đẹp vĩnh cửu.

Vai này khác biệt hoàn toàn so với những gì Moore từng thể hiện. IndieWire khen minh tinh "biến Elisabeth thành nhân vật sống động và chân thực, khiến khán giả cảm nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu với nỗi đau sâu thẳm của nhân vật". Variety ca ngợi màn trình diễn "dũng cảm và không khoan nhượng" của Moore, khi bà "phơi bày những vết thương lòng" của nhân vật.

Chiến thắng giải Nữ chính xuất sắc ở SAG Awards 2025 và Quả cầu Vàng trước đó tạo đà mạnh mẽ cho Moore tiến gần hơn đến cơ hội giành tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Trước những tên tuổi "sừng sỏ", khả năng Mikey Madison chiến thắng khá mỏng manh. Ảnh: Deadline.

Trong mùa Oscar chứng kiến sự thống trị của những tên tuổi quen thuộc, Mikey Madison - với vai vũ công thoát y ở phim Anora tràn ngập cảnh nóng - nổi lên như làn gió mới. Nếu Viện Hàn lâm tôn vinh những tài năng trẻ và sáng tạo, Madison là ứng viên đáng chú ý.

Cynthia Erivo với phiên bản Elphaba đầy nội lực trong Wicked, và Karla Sofía Gascón cùng màn hóa thân thành trùm băng đảng chuyển giới Emilia Pérez/Juan "Manitas" Del Monte ở tác phẩm cùng tên, cũng góp mặt trong đề cử. Tuy nhiên, khả năng giành cúp của Gascón khá mỏng manh do cô đang vướng tranh cãi liên quan đến phát ngôn.

Timothée Chalamet đối đầu "lão làng"

Ở hạng mục Nam chính xuất sắc, cơ hội đang chia cho Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave), Sebastian Stan (The Apprentice), Timothée Chalamet (A Complete Unknown) và Adrien Brody (The Brutalist).

Với Colman Domingo, nét chân thực và cảm xúc là điều anh mang tới cho vai John "Divine G" Whitfield - người đàn ông đang thụ án tù và tìm thấy sự cứu chuộc thông qua nghệ thuật. Hollywood Reporter gọi màn trình diễn của Domingo là "bài ca về sự chuộc lỗi".

Trong khi đó, Ralph Fiennes thể hiện tốt những giằng xé nội tâm của hồng y Lomeli trước khó khăn trong quá trình bầu chọn Giáo hoàng mới. Song thực tế, đây không phải vai diễn xuất sắc nếu so với những vai còn lại trong hạng mục, và bộ phim Conclave cũng không được biết đến rộng rãi như những đối thủ khác.

Dù Sebastian Stan đã tái hiện xuất sắc hình ảnh Donald Trump, từ giọng nói đến cử chỉ, The Apprentice vẫn vấp phải làn sóng chỉ trích vì cáo buộc bôi nhọ Tổng thống Mỹ. Rủi thay, những tranh cãi này, giống như một "vết nhơ", có thể cản trở con đường đến tượng vàng của Stan.

Adrien Brody (phải) được dự đoán sẽ đánh bại Timothée Chalamet ở hạng mục Nam chính. Ảnh: Yahoo.

Hiện, cục diện nghiêng về màn đối đầu kinh điển giữa lão làng dày dặn kinh nghiệm Adrien Brody và ngôi sao đang lên Timothée Chalamet. Cả hai lần lượt tạo cơn sốt ngay khi The Brutalist và A Complete Unknown (phim tiểu sử về Bob Dylan) ra mắt.

Dù từ "sự trở lại" có lẽ không hoàn toàn chính xác để mô tả vai diễn của Brody như cách nó phù hợp với Demi Moore, nhưng màn trình diễn của anh trong vai László Tóth - một người nhập cư Hungary theo đuổi (và nghẹt thở với) giấc mơ Mỹ, đã khiến khán giả hồi tưởng những phẩm chất hàng đầu đầy mạnh mẽ của anh. Brody nhận được "mưa" lời khen xứng đáng trước thềm sự kiện điện ảnh quan trọng nhất của năm.

Bên kia chiến tuyến, Timothée Chalamet cũng được đông đảo giới chuyên môn và khán giả ủng hộ nhiệt tình. Theo Rolling Stone, vai chính trong phim tiểu sử âm nhạc luôn có xu hướng thành công tại Oscar. Dù chiến thắng giải SAG không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chiến thắng tự động tại Viện Hàn lâm, nhưng chiến thắng hôm 24/2 của Chalamet cho thấy anh là đối thủ đáng gờm của Brody.

Đây là hạng mục duy nhất mà kết quả thực sự khó đoán. Tuy nhiên, Rolling Stone và Vanity Fair đều đồng tình rằng phần thắng dường như nghiêng về Brody như cách tài tử này đánh bại đàn em ở Quả cầu Vàng trước đó.

Cây bút của Vanity Fair dành lời khen ngợi: "László Tóth là vai diễn 'trăm năm có một' qua sự thể hiện của Adrien Brody, gợi nhớ những tác phẩm tuyệt vời của các diễn viên 'Method' u ám những năm 1970, song tạo nên sự khác biệt riêng".