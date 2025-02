Châu Nhuận Phát tiết lộ lý do mua Rolls-Royce

Ở tuổi 70, Châu Nhuận Phát có trong tay khối tài sản lớn. Dẫu vậy, vợ chồng ông sống giản dị, di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Theo China Times, Châu Nhuận Phát sở hữu khối tài sản kếch xù hàng trăm triệu USD, nguồn thu nhập chủ yếu đến từ việc đóng phim, quảng cáo. Tuy vậy, vợ chồng ông sống giản dị. Ông không màng đến hàng hiệu, thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng và được người hâm mộ bắt gặp khi chạy bộ.

Mới đây, trong chương trình The Do Show của người bạn thân lâu năm Trịnh Du Linh, Châu Nhuận Phát tiết lộ lý do mua một chiếc Rolls-Royce cũ, không phải để phô trương mà là để nghiên cứu động cơ.

Khi Trịnh Du Linh ôn lại kỷ niệm cả hai đóng chung bộ phim Võng trung nhân (1979), bà bày tỏ sự ngạc nhiên khi Châu Nhuận Phát mua một chiếc Rolls-Royce cũ: "Hóa ra anh ấy cũng có lúc xa hoa". Tuy nhiên, những năm sau đó tài tử lại trở nên rất giản dị, khiến bà tò mò về sự thay đổi này.

Châu Nhuận Phát giàu có, nhưng sống tiết kiệm. Ảnh: China Times.

Châu Nhuận Phát liền giải thích: "Tôi rất thích động cơ. Tôi muốn biết tại sao động cơ V8 có thể kéo chiếc xe nặng như vậy mà vẫn lái êm ái. Lúc đó xe cũ giá rẻ, tôi mua về liền cùng thợ máy mở nắp ca-pô ra xem xét, nghiên cứu". Ông nhấn mạnh Rolls-Royce là một trong ba công ty sản xuất động cơ hàng đầu thế giới, vì vậy việc mua xe của ông không hề mang mục đích khoe mẽ hay phô trương thanh thế.

Thêm vào đó, Châu Nhuận Phát cũng tiết lộ từng sở hữu khoảng 5-6 chiếc xe cổ, nhưng vì công việc bận rộn và tốn nhiều thời gian chăm sóc, ông đã bán hết. Hiện tại, ông sử dụng xe điện thân thiện với môi trường.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Châu Nhuận Phát lớn lên trong gia đình nghèo khó, mẹ ông phải làm nhiều nghề để nuôi các con. Chính vì vậy, ông học được tính tiết kiệm từ nhỏ và giữ vững đức tính này ngay cả khi đã thành danh và sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Sinh năm 1955, Châu Nhuận Phát là diễn viên nổi tiếng, Ảnh đế của điện ảnh Hong Kong với nhiều tác phẩm ăn khách như Võng trung nhân, Bến Thượng Hải, Dương gia tướng, Bản sắc anh hùng, Ngọa hổ tàng long, Thần Bài...

Sau Project Gutenberg năm 2018, ông gần như biến mất khỏi showbiz, tận hưởng cuộc sống bình yên. Đến đầu năm 2025, ông trở lại vai khách mời trong tác phẩm Detective Chinatown 1900 - Thám tử phố Tàu 1900.