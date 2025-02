Kết phim của Lee Min Ho gây tranh cãi

"When The Stars Gossip" được kỳ vọng mang đến góc nhìn mới mẻ trong thể loại tình cảm lãng mạn, song lại có kết thúc đầy bi kịch.

Theo Chosun, tập cuối của When the stars gossip lên sóng tối 23/2. Nhân vật Eve Kim (Gong Hyo Jin đóng) hy sinh tính mạng vì thiên chức làm mẹ trên trạm vũ trụ. Cô giấu kín biến chứng nguy hiểm sau sinh - vỡ khung xương chậu - với người bạn đời Gong Ryong (Lee Min Ho thủ vai). Điều này dẫn đến cái chết của cô chỉ 24 giờ sau khi sinh con.

Sau bước ngoặt bi kịch này, bộ phim tua nhanh đến lễ khai trương trung tâm hỗ trợ sinh sản ngoài vũ trụ. Việc Gong Ryong quyết định ở lại vũ trụ hơn 19 tháng (khoảng thời gian chưa từng có đối với bất kỳ phi hành gia nào) đã thêm một lớp ý nghĩa khác cho câu chuyện.

Sự hy sinh của anh được cho là vì nhu cầu y tế đặc biệt của con họ. Đứa bé sinh ra trong môi trường không trọng lực cần được chăm sóc đặc biệt để giải quyết các vấn đề phát triển ảnh hưởng đến chức năng tim và mật độ xương.

Gong Hyo Jin sinh con trong tập cuối When the stars gossip. Ảnh: Nate.

Từ bộ phim lãng mạn đầy mới mẻ, kết hợp tình yêu với sự hấp dẫn của khám phá vũ trụ, song When the stars gossip cuối cùng khiến khán giả cảm thấy bị phản bội bởi kết thúc đầy bi kịch. Những người hâm mộ đã theo dõi hành trình tình yêu của bộ đôi cảm thấy hoài nghi về quyết định sáng tạo của biên kịch, đặc biệt là sự lệch hướng đột ngột so với tông màu ban đầu của bộ phim.

"Bộ phim Hàn tệ nhất từ trước đến nay", "Hả? Cái kết gì vậy", "Thật lố bịch", "Tôi không nghĩ đến cuối cùng Eve Kim lại ra đi đột ngột đến vậy. Rõ ràng đây là câu chuyện tình yêu xứng đáng có cái kết đẹp cơ mà"... là bình luận của khán giả.

Trên các diễn đàn xứ Hàn vẫn nhiều bình luận bức xúc bộ phim. Có người nói rằng họ khó chịu khi phải chứng kiến kết thúc được cho là phá hỏng những yếu tố đặc biệt của phim ngay từ đầu.

When the Stars Gossip do Seo Sook Hyang viết kịch bản, Park Shin Woo đạo diễn và có sự tham gia của Lee Min Ho, Gong Hyo Jin. Nội dung kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của một du khách và một phi hành gia trên trạm vũ trụ. Nhân vật của Lee Min Ho được mô tả là bác sĩ sản phụ khoa có tinh thần trách nhiệm, đến trạm vũ trụ với tư cách khách du lịch.

Phim liên tục bị chê lạm dụng cảnh nóng, lời thoại và công nghệ CGI ngô nghê, thiếu chân thật, lượng rating thấp kỷ lục.