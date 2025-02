Đội trưởng Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền

Captain America: The First Avenger nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình, với điểm số 80% trên Rotten Tomatoes. Khán giả đại chúng cũng dành lời khen cho phim với câu chuyện hấp dẫn. Phần phim đầu tiên thuộc thương hiệu Captain America mang về khoản doanh thu hơn 370 triệu USD trên toàn cầu. Theo The Guardian, mức cát-xê ban đầu theo thỏa thuận của Chris Evans cho vai diễn này chỉ vào khoảng 300.000 USD .