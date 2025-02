Không nhận ra Song Hye Kyo trong 'Dark Nuns'

Sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng, Song Hye Kyo trở lại với vai diễn “lột xác” so với những gì cô từng thể hiện. "Dark Nuns" tuy nhiên vẫn có tranh cãi, khen chê trái chiều.

Genre: Kinh dị, Tâm linh

Director: Hyeok Jae Kwon

Cast: Song Hye Kyo, Jeon Yeo Been, Moon Woo Jin, Lee Jin Wook...

Rating: 7/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Qua ống kính của những bộ phim kinh dị tâm linh, nỗi sợ không đơn thuần được gieo mầm bởi ý niệm tà ác hay những thực thể vô hình. Nó được đánh động bởi sự lung lay của niềm tin, thứ duy nhất con người có thể bấu víu khi lạc lõng, cô độc trong bóng tối.

Không gì đáng sợ hơn khi niềm tin bị thử thách. Đó là cách các tác phẩm kinh điển của thể loại này gieo rắc sự hoài nghi trong khán giả, rằng liệu những gì ta tin tưởng có thực sự bảo vệ ta? Và tôn giáo, vốn là chốn linh thiêng, có chăng cũng là nơi ẩn náu của những nỗi sợ sâu kín?.

Dark Nuns, dưới bàn tay của Hyeok Jae Kwon, đã dũng cảm bước vào vùng xám của đức tin để tìm câu trả lời cho nghi vấn ấy.

Mô-típ quen thuộc, nhịp phim nặng nề

Là hậu truyện của The Priests (2015), bom tấn từng làm mưa làm gió tại phòng vé Hàn Quốc với doanh thu hơn 35 tỷ won, Dark Nuns theo chân sơ Junia (Song Hye Kyo), thuộc hội Nữ tu Giải phóng. Cô bị cuốn vào một vụ trừ tà đặc biệt cho nam sinh trung học có tên Hee Joon (Moon Woo Jin).

Nạn nhân bị ám bởi một linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, khiến sức khỏe lẫn tinh thần ngày càng kiệt quệ. Càng cố gắng khám phá về nó, Junia càng tiến gần với bí mật ẩn náu phía sau bức tường tu viện.

Dark Nuns thu hơn 100 triệu USD tại quê nhà Hàn Quốc.

Dark Nuns mở ra bằng cảnh trừ tà của sơ Junia. Việc cô chưa được thụ phong đã thực hiện nghi lễ này vốn là điều trái phép. Chưa kể, Giáo hội Seoul cũng nhất quyết ngăn cản các nghi thức trục quỷ. Bỏ qua những dấu hiệu bất thường của nạn nhân, họ cho rằng vấn đề nam sinh kia gặp phải là chứng bệnh tâm thần, và thứ cậu cần là được điều trị y tế.

Không chịu khuất phục, lại chứng kiến nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm gia đình Hee Joon, sơ Junia liều lĩnh làm trái các quy định của Giáo hội. Cô âm thầm điều tra, cố gắng thuyết phục sự giúp đỡ của Michaela, một nữ tu khác cũng sở hữu năng lực tâm linh. Nếu Junia bẩm sinh bị khiếm thính một bên tai, nhưng lại có thể nghe rõ những lời thì thầm của ác quỷ, thì Michaela có thể bói bài và nhìn trước vận mệnh.

Dark Nuns nhìn chung không nằm ngoài motif quen thuộc của thể loại phim tôn giáo, trừ tà. Cốt truyện khá đơn giản, theo chân bộ đôi nữ tu trên công cuộc điều tra, tìm ra danh tính con quỷ và giải thoát nạn nhân. Hành trình này khiến bản thân họ gặp nhiều nguy hiểm, mạng sống bị đe dọa.

Song thay vì đi theo những công thức hù dọa, giật gân phổ biến, Dark Nuns lại chọn cách đào sâu yếu tố tâm lý. Ít drama, biến cố, tác phẩm cũng bởi vậy mà không dễ xem, khi nhịp độ chậm rãi đến uể oải của nó có thể khiến khán giả mất kiên nhẫn.

Hồi giữa tác phẩm kéo dài tới lê thê, với những xung đột lặp lại giữa sự hiện diện của ác linh với đức tin về Chúa, hay sự giằng co giữa Junia và phần còn lại của Giáo hội. Những tình tiết bị kéo dãn khiến nhịp phim chùng xuống nặng nề, thử thách trí tò mò của người xem trước khi chính thức vén bức màn chân tướng.

Điểm đáng khen là đội ngũ biên kịch đầy dụng công trong việc tạo ra những bức chân dung đối lập về hình tượng nữ tu. Mà ở đó, Junia kiên định với mục tiêu, không sợ hãi mà hành động bất chấp hậu quả. Còn Michaela ám ảnh từ vết sẹo tâm lý trong quá khứ, luôn hoài nghi và tìm cách che giấu năng lực, sợ rằng nó sẽ khiến cho bản thân và người xung quanh gặp nguy.

Sự kết nối để tìm ra điểm hòa hợp giữa họ trả lời cho câu hỏi đức tin nên được chủ động nắm giữ bởi con người, hay phụ thuộc vào định kiến mà Giáo hội gieo rắc. Trong khi hình tượng nữ tu thực hiện nghi lễ trục quỷ, điều vốn trái quy định, là tiếng nói đầy mạnh mẽ của nữ quyền, tiếp nối The Nun 2 hay hay Prey for the Devil...

Song Hye Kyo để lại ấn tượng về diễn xuất.

Dàn cast ấn tượng

Nếu kịch bản Dark Nuns gây tranh cãi vì lối đi của nó, thì sự tỏa sáng của dàn cast là điều không thể phủ nhận. Song Hye Kyo, Jeon Yeo Been hay gương mặt trẻ Moon Woo Jin, đều đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng, yếu tố khiến chuyện phim hấp dẫn hơn hẳn bất chấp phong cách slow-burn “khó nhằn”.

Song Hye Kyo lột xác khỏi hình tượng nữ hoàng màn ảnh nhỏ, với một vai diễn gai góc, nặng nề về tâm lý. Hình tượng sơ Junia hành động bất chấp quy tắc, hút thuốc thành thói quen có thể khiến một bộ phận người xem thấy báng bổ. Thậm chí khi phát hành tại Hàn Quốc, Dark Nuns từng vướng tranh cãi gay gắt vì những ý tưởng táo bạo của biên kịch, nhiều hình ảnh, phép so sánh sốc óc như “tử cung thối nát” khi nói về căn bệnh ung thư cổ tử cung, theo lời của ác linh nhắm đến Junia.

Thế nhưng, nhờ diễn xuất mượt mà và đầy sự biến hóa, minh tinh sinh năm 1981 vẫn thành công mời gọi khán giả vào không gian nội tâm nhân vật, cảm nhận được rõ nét từng dao động nhỏ nhất của suy nghĩ và ý chí. Một điểm khá đáng tiếc là đạo diễn quên đi khám phá động cơ thật sự của Junia. Đó là mặc cảm quá khứ, lòng trắc ẩn, hay thuần túy là sự cố chấp muốn chứng minh bản thân? Câu hỏi này rốt cuộc chưa được giải đáp rốt ráo, chỉ vịn vào lời đáp “Cứu người cũng cần lý do à?”.

Đặt cạnh Song Hye Kyo, Michaela dưới màn hóa thân của Jeon Yeo Been vẫn tạo được ấn tượng, dù chưa sắc nét như đàn chị. Nhân vật hướng thiện, với trái tim thuần khiết dù bị nỗi lo lắng và hoài nghi cản bước. Việc Michaela vượt qua chấp niệm quá khứ, để đối diện thực tại bằng niềm tin vào cái thiện là một hành trình phát triển với ý nghĩa trọn vẹn.

Sự bất ngờ nhất phải dành cho Moon Woo Jin, gương mặt trẻ thủ vai Hee Joon, nạn nhân của ác linh. Nam diễn viên trẻ có màn hóa thân xuất sắc, với nhiều phân đoạn đấu tranh tâm lý căng thẳng. Đặc biệt ở những cảnh trừ tà, Moon Woo Jin khiến khán giả phải ngạc nhiên khi tái hiện một nạn nhân vật vã trong sự gặm nhấm của quỷ dữ.

Dark Nuns “khó cảm” với số đông khán giả vì lối kể chuyện khác thường của đạo diễn.

Điểm cộng khác dành cho Dark Nuns là bản giao hưởng hài hòa giữa âm thanh và ánh sáng, tạo dựng bầu không khí u ám và ngột ngạt thường trực. Màu phim trầm tối, với sự hiện diện của nhiều hình ảnh ẩn dụ hay những góc máy đầy chủ đích, mang tính kể chuyện tốt, lại tạo được hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Kết hợp táo bạo giữa kinh dị, tâm linh trong bức tranh tôn giáo, đứa con tinh thần của Hyeok Jae Kwon thành công tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, cũng vương lại nhiều dư vị lửng lơ về ý niệm thiện-ác, niềm tin hay nỗi sợ... Khép lại bằng một cảnh quay ám ảnh, Dark Nuns để lại không ít trăn trở về sự giằng xé giữa đức tin và sự thật, giữa những giáo điều khắc nghiệt và khát khao phá vỡ khuôn khổ.