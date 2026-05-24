West Ham rất gần với tấm vé xuống hạng

  • Chủ nhật, 24/5/2026 21:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tối 24/5, West Ham đứng trước nguy cơ lớn rớt hạng ở mùa 2025/26.

Vé rớt hạng gọi tên West Ham?

Trong trận cầu sinh tử trên sân nhà, "Búa tạ" gây thất vọng lớn khi chơi bế tắc trước Leeds United suốt hiệp một, dù buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng trụ hạng.

Đội bóng thành London cầm bóng nhiều nhưng gần như không tạo ra sức ép đáng kể. Những pha lên bóng thiếu tốc độ và ý tưởng khiến hàng công West Ham rơi vào cảnh bất lực trước hàng thủ kín kẽ của Leeds.

Trong lúc West Ham loay hoay tìm đường vào khung thành đối thủ, Tottenham lại vượt lên dẫn Everton ở cuối hiệp một. Kết quả này khiến cuộc đua trụ hạng trở nên cực kỳ nghiệt ngã với thầy trò HLV Nuno Espirito Santo.

Sau giờ nghỉ, West Ham miệt mài tấn công và có được bàn mở tỷ số ở phút 67, trước khi Jarrod Bowen nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 78 và Wolson ghi bàn thứ 3 ở phút 90+4. Điều kiện cần đã có, song "Búa tạ" cần hy vọng Tottenham thua trận gặp Everton mới hy vọng trụ hạng.

West Ham gây thất vọng.

Cuộc chiến trụ hạng tại Ngoại hạng Anh 2025/26 bước vào thời khắc nghẹt thở nhất và West Ham chịu áp lực lớn nhất ở vòng đấu cuối cùng. Trên sân nhà London Stadium, "Búa tạ" không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng trước Leeds United nếu muốn níu kéo hy vọng ở lại Premier League.

Sau một mùa giải đầy biến động, West Ham tự đẩy mình vào thế chân tường. Đội bóng thành London hiện nằm trong nhóm nguy hiểm và chỉ 3 điểm mới giúp họ tiếp tục nuôi cơ hội thoát hiểm. Tuy nhiên, kể cả khi đánh bại Leeds, số phận của thầy trò HLV Nuno Espirito Santo vẫn còn phụ thuộc vào kết quả ở trận đấu của Tottenham.

Áp lực là rất lớn, nhưng đây cũng có thể trở thành động lực để West Ham chơi trận cầu sống còn với tất cả những gì họ có. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả London Stadium hứa hẹn giúp đội chủ nhà nhập cuộc với tốc độ cao và tinh thần quyết tử ngay từ những phút đầu tiên.

Thế trận đôi công nhiều khả năng sẽ xuất hiện khi đội chủ nhà không còn đường lùi. West Ham có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Leeds lại là đối thủ cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Đây hứa hẹn sẽ là 90 phút giàu cảm xúc. Ở đó, bản lĩnh và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể quyết định tất cả. Với lợi thế sân nhà cùng khát vọng sinh tồn mãnh liệt, West Ham vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.

West Ham có thể có được điều mình cần là 3 điểm, song số phận của họ còn phụ thuộc vào trận đấu cùng giờ giữa Tottenham và West Ham.

Đào Trần

