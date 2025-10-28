Vượt lũ xiết đưa cháu bé 8 tháng tuổi rơi xuống nước đi cấp cứu

Lo sợ nước dâng cao, ông ngoại bế cháu 8 tháng tuổi sang nhà hàng xóm tránh lũ. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết, đường trơn trượt nên hai ông cháu không may ngã xuống nước.

Tối 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 (Điện Bàn) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Xuyên đưa cháu bé 8 tháng tuổi bị ngã xuống dòng nước lũ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.



Lực lượng chức năng bồng cháu bé ra khỏi khu vực nước lũ, đưa lên phương tiện chở đến bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, mưa lớn khiến nước tràn vào nhà chị T.T.K.O (khu phố Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng). Lúc này, cha chị O. đã bế cháu ngoại 8 tháng tuổi (con trai chị O.) sang nhà hàng xóm tránh lũ. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, đường trơn trượt, hai ông cháu không may ngã xuống nước. Cháu bé được cứu lên ngay sau đó nhưng có biểu hiện hoảng sợ và sốt nhẹ.

Mưa lớn khiến đường ngập sâu, không thể tự di chuyển đến bệnh viện, chị O. đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để cầu cứu.

Nắm được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Xuyên nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ.

Cháu bé được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe kịp thời.

Theo đó đơn vị điều động ca nô trực tiếp tiếp cận khu vực nhà chị O, tuy nhiên do đường vào hẹp và nước chảy xiết, phương tiện không thể tiến sâu. Các cán bộ, chiến sĩ buộc phải lội qua dòng nước lũ, cõng hai mẹ con chị O. ra ngoài an toàn rồi đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Chiều 27/10, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc thăm khám. Kết quả ban đầu cho thấy cháu không bị thương nặng, song cần tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.