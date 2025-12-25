Vượt đèn vàng có lỗi không, bị phạt bao nhiêu?

Nhiều người vượt đèn vàng khi di chuyển qua các nút giao. Vậy hành vi này có lỗi không và có thể bị phạt bao nhiêu?

Tại các nút giao, khi đèn tín hiệu giao thông chuyển từ xanh sang vàng, phương tiện cần giảm tốc độ, chuẩn bị dừng lại khi đèn chuyển đỏ. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nhiều người vẫn cố tăng tốc nhanh hơn khi đèn vàng nhằm vượt qua nút giao với tâm lý "không vượt đèn đỏ là được".

Vậy nếu chỉ vượt đèn vàng có vi phạm giao thông không?

Xe máy vượt đèn vàng phạt thế nào?

Theo Nghị định 168, khi đèn chuyển vàng, người điều khiển phương tiện cần dừng lại trước vạch dừng. Trong trường hợp xe đã qua vạch trước khi đèn vẫn chưa chuyển vàng, người lái được phép đi tiếp với tốc độ chậm.

Tại các giao lộ khi đèn vàng nhấp nháy xuất hiện, người điều khiển phương tiện được phép di chuyển ở tốc độ chậm, nhưng cần chú ý quan sát, chủ động nhường đường nếu có người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật.

Xe máy vượt đèn vàng bị phạt đến 6 triệu đồng. Ảnh: Duy Hiệu.

Người điều khiển xe máy có thể bị phạt 4-6 triệu đồng nếu không chấp hành hiệu lệnh, cố ý vượt nút giao khi đèn đã chuyển vàng.

Bên cạnh bị phạt hành chính, người vi phạm bị trừ thêm 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông do vượt đèn, người lái xe máy bị phạt tiền 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Lái ôtô vượt đèn vàng phạt hàng chục triệu

Từ đầu năm nay, mức phạt hành chính đối với hành vi vượt đèn vàng đã được tăng gấp 8 lần so với nhiều năm trước. Hành vi này được xếp vào nhóm lỗi không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, với mức phạt dao động 18-20 triệu đồng.

Bên cạnh phạt tiền, người điều khiển ôtô vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp cố ý vượt đèn vàng và gây tai nạn giao thông, người điều khiển ôtô bị trừ 10 điểm bằng lái, phạt tiền 20-22 triệu đồng.

Đặc biệt, lỗi vi phạm này nay không chỉ được phát hiện trực tiếp bởi công an giao thông, mà còn được hỗ trợ từ hệ thống camera Ai.

Camera AI (phạt nguội) tại các nút giao thông trọng điểm hiện nay đã được nâng cấp để nhận diện chính xác các hành vi vi phạm tín hiệu đèn. Hệ thống này không chỉ chụp ảnh biển số mà còn ghi lại toàn bộ tiến trình di chuyển của phương tiện qua vạch dừng.

Mọi hành vi không tuân thủ tín hiệu đèn đều được phạt hiệu qua camera AI. Ảnh: Khương Nguyễn.

Vì vậy, Mọi nỗ lực "tăng tốc phút chót" đều được lưu trữ dưới dạng dữ liệu video độ phân giải cao, hỗ trợ cơ quan chức năng tiến hành "phạt nguội".

Có thể thấy, việc thắt chặt mức xử phạt đối với hành vi không tuân thủ đèn tín hiệu không chỉ nhằm mục đích răn đe, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy "tranh thủ" vốn đã ăn sâu vào thói quen của nhiều người.

Một vài giây tăng tốc để vượt qua giao lộ có thể khiến bạn tiết kiệm chút thời gian, nhưng cái giá phải trả không chỉ là những biên bản phạt nặng nề mà còn là sự an toàn của chính bản thân và những người xung quanh.

Trong không khí hối hả của những ngày cuối năm, một chút kiên nhẫn trước vạch dừng chính là hành động văn minh nhất để mỗi hành trình trở về nhà đều được trọn vẹn và an toàn.