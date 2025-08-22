Vùng núi Bắc Bộ tiếp tục mưa rất lớn

Hôm nay (22/8), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi trên 150 mm.

Đêm qua và sáng sớm 22/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nam Bộ cũng có nơi mưa to.

Nhiều khu vực trên cả nước hôm nay đón mưa dông vào chiều và đêm.

Lượng mưa từ 19h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 có nơi trên 60 mm như Quảng Ngần (Tuyên Quang) 152,6 mm, Trấn Thịnh (Lào Cai) 80,0 mm, Vân Hồ (Sơn La) 73,8 mm, Nậm Hàng (Lai Châu) 61,4 mm, Phạm Văn Cội (TP.HCM) 67,8 mm.

Dự báo từ sáng đến đêm nay, vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 tới 60 mm, có nơi trên 150 mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Đồng bằng Bắc Bộ hôm nay ngày nắng gián đoạn, ít mưa, riêng đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai (23/8), miền Bắc ít mưa. Tuy nhiên đến đêm mai, miền Bắc lại đón mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khoảng 25-27/8, miền Bắc có thể đón mưa lớn diện rộng.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo khoảng 25-27/8, Thanh Hoá đến Huế có khả năng đón một đợt mưa rất lớn, diện rộng do ảnh hưởng của bão.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ sáng nay ít mưa, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, sáng ít mưa, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ từ 10 tới 30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có thể xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có mưa to.