Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vừa về Bồ Đào Nha, Mourinho đã gây rúng động

  • Thứ sáu, 26/9/2025 18:30 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

HLV Jose Mourinho bị Hiệp hội Trọng tài Chuyên nghiệp Bồ Đào Nha (APAF) đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sau những bình luận nhạy cảm.

Quyết định từ VAR gây tranh cãi lớn và trở thành "nhiên liệu" cho những phản ứng mạnh mẽ thường thấy của Mourinho.

Chỉ sau 2 trận đầu dẫn dắt Benfica, Mourinho sớm gây ồn ào. Khi Benfica bị Rio Ave cầm hòa 1-1 ở trận đá bù vòng 1 giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 24/9, Mourinho bức xúc trọng tài chính Sergio Guelho: "Chúng tôi ghi bàn hợp lệ. Nhưng nếu bóng đá bây giờ được định nghĩa là bàn thắng bị hủy chỉ vì một ngón chân chạm nhẹ vào đối thủ, thì tôi không thích thứ bóng đá này".

Tại buổi họp báo sau đó, "Người đặc biệt" tiếp tục nhắm vào tổ VAR: "Nhân vật chính thực sự là người ngồi ở thành phố bóng đá (phòng VAR). Trọng tài không có cá tính. Khi thấy ông ấy gọi VAR, tôi biết bàn thắng sẽ bị hủy".

Những phát ngôn này khiến APAF đệ đơn khiếu nại chính thức lên FPF, yêu cầu xem xét hành vi của Mourinho. Biết được điều này, Mourinho đáp trả: "Tôi phải thích nghi. Giải VĐQG Bồ Đào Nha mới với tôi. Tôi hiểu rằng xúc phạm cá nhân làm tổn hại phẩm giá con người, và tôi không làm điều đó".

"Nếu tôi không thể phê bình công việc của trọng tài như cách hàng triệu người chỉ trích công việc của tôi, thì đó không phải dân chủ. Nếu cấm nói về trọng tài, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn", ông nhấn mạnh.

Kết quả hòa trước đối thủ yếu Rio Ave cũng làm dấy lên những câu hỏi về khả năng của Mourinho trong lần trở lại dẫn dắt Benfica. Trên bảng xếp hạng giải VĐQG Bồ Đào Nha, Benfica xếp thứ 3 với 4 điểm kém đội dẫn đầu Porto.

Khoảnh khắc Mourinho bị trọng tài ném giày vào người

Trong hơn 2 thập kỷ cầm còi, Mark Clattenburg hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng Jose Mourinho khiến ông nổi nóng đến mức ném cả chiếc giày trong phòng thay đồ.

19 giờ trước

Mourinho nổi giận với trọng tài

HLV Jose Mourinho không hài lòng khi Benfica bị Rio Ave cầm hòa 1-1 ở trận đá bù vòng 1 giải VĐQG Bồ Đào Nha rạng sáng 24/9.

15:43 24/9/2025

Mourinho ôm hận vì siêu phẩm phút 90+1 Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Mourinho bị khiếu nại Mourinho Benfica Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý