Vừa về Bồ Đào Nha, Mourinho đã gây rúng động

HLV Jose Mourinho bị Hiệp hội Trọng tài Chuyên nghiệp Bồ Đào Nha (APAF) đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sau những bình luận nhạy cảm.

Quyết định từ VAR gây tranh cãi lớn và trở thành "nhiên liệu" cho những phản ứng mạnh mẽ thường thấy của Mourinho.

Chỉ sau 2 trận đầu dẫn dắt Benfica, Mourinho sớm gây ồn ào. Khi Benfica bị Rio Ave cầm hòa 1-1 ở trận đá bù vòng 1 giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 24/9, Mourinho bức xúc trọng tài chính Sergio Guelho: "Chúng tôi ghi bàn hợp lệ. Nhưng nếu bóng đá bây giờ được định nghĩa là bàn thắng bị hủy chỉ vì một ngón chân chạm nhẹ vào đối thủ, thì tôi không thích thứ bóng đá này".

Tại buổi họp báo sau đó, "Người đặc biệt" tiếp tục nhắm vào tổ VAR: "Nhân vật chính thực sự là người ngồi ở thành phố bóng đá (phòng VAR). Trọng tài không có cá tính. Khi thấy ông ấy gọi VAR, tôi biết bàn thắng sẽ bị hủy".

Những phát ngôn này khiến APAF đệ đơn khiếu nại chính thức lên FPF, yêu cầu xem xét hành vi của Mourinho. Biết được điều này, Mourinho đáp trả: "Tôi phải thích nghi. Giải VĐQG Bồ Đào Nha mới với tôi. Tôi hiểu rằng xúc phạm cá nhân làm tổn hại phẩm giá con người, và tôi không làm điều đó".

"Nếu tôi không thể phê bình công việc của trọng tài như cách hàng triệu người chỉ trích công việc của tôi, thì đó không phải dân chủ. Nếu cấm nói về trọng tài, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn", ông nhấn mạnh.

Kết quả hòa trước đối thủ yếu Rio Ave cũng làm dấy lên những câu hỏi về khả năng của Mourinho trong lần trở lại dẫn dắt Benfica. Trên bảng xếp hạng giải VĐQG Bồ Đào Nha, Benfica xếp thứ 3 với 4 điểm kém đội dẫn đầu Porto.

Mourinho ôm hận vì siêu phẩm phút 90+1 Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.