'Vua chuối' chỉ ra điểm yếu của nông nghiệp Việt Nam

"Vua chuối" Võ Quan Huy nhận định tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết đã trở thành "điểm nghẽn" của nông nghiệp Việt từ nhiều năm qua.

Chia sẻ tại hội thảo "Nông nghiệp thông minh" do Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI) tổ chức ngày 17/4, ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An, hay được mệnh danh là "vua chuối", cho biết sản xuất nhỏ lẻ là nguyên nhân khiến nông nghiệp Việt Nam khó cạnh tranh, trong khi tích tụ đất đai giúp triển khai hạ tầng quy mô lớn, cơ giới hóa, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Vai trò của khoa học công nghệ với nông nghiệp

Khi đất đai bị chia cắt, nền nông nghiệp rất khó hình thành hạ tầng đồng bộ hay áp dụng cơ giới hóa quy mô lớn. Theo ông Huy, việc tích tụ đất đai là điều kiện cần để doanh nghiệp đầu tư bài bản cho thủy lợi, tự động hóa và tối ưu chi phí.

Tuy nhiên, nếu đất đai là "phần xác" thì khoa học công nghệ chính là "phần hồn" quyết định sự bền vững. Việc ứng dụng công nghệ sinh học, giống cấy mô, dinh dưỡng hữu cơ, cùng với quản trị bằng dữ liệu, IoT và AI giúp kiểm soát toàn bộ quy trình, tối ưu chi phí và ổn định đầu ra.

Ông Huy cũng chỉ ra một số rào cản về chính sách đất đai và vấn đề nguồn nhân lực trẻ trong nông nghiệp, đồng thời kiến nghị cần cơ chế hỗ trợ tốt hơn cho tích tụ đất đai, đền bù hợp lý và khuyến khích người trẻ tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

"Vua chuối" cũng khẳng định chỉ khi kết hợp quy mô đất đai, sức mạnh công nghệ và tư duy quản trị hiện đại, nông nghiệp Việt Nam mới có thể chuyển mình, nâng cao giá trị và vươn ra thị trường quốc tế một cách bền vững.

Đề cập đến vấn đề chuyển đổi số trong nông nghiệp, ông Doãn Văn Chiến, đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chia sẻ có nhiều phương thức để thực hiện quá trình này. Các giải pháp tập trung cụ thể vào 3 lĩnh vực cốt lõi: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

Bằng cách ứng dụng hệ thống cảm biến, thiết bị tự động hóa và các phần mềm quản lý thông minh, người nông dân có thể cắt giảm đáng kể chi phí, tiết kiệm tài nguyên, hạn chế rủi ro dịch bệnh và nâng cao năng suất tổng thể. Bên cạnh đó, hệ thống khuyến nông cũng đang mạnh mẽ chuyển dịch sang mô hình "khuyến nông số", sử dụng các nền tảng dữ liệu lớn và ứng dụng di động để kết nối, truyền tải thông tin trực tiếp và nhanh chóng đến tận tay bà con nông dân.

Không chỉ đơn thuần là lựa chọn

Cũng tại hội thảo, ông Đặng Duy Hiển, Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhìn nhận năm 2025, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ lớn với kim ngạch xuất khẩu 70 tỷ USD . Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực mở rộng thị trường quốc tế, ngành nông nghiệp ngày càng khẳng định vị thế chiến lược của mình.

Tuy nhiên, trước các cảnh báo từ thị trường lớn như Trung Quốc về tiêu chuẩn kỹ thuật, khoa học công nghệ không còn là lựa chọn "làm cho tốt hơn" mà là điều kiện để tồn tại.

Không chỉ để tồn tại, việc áp dụng công nghệ vào thực tiễn còn giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí. Cụ thể, TS Lê Mai Tùng, CEO Công ty TNHH Seamorny Việt Nam, nhận định công nghệ cao là "chìa khóa" đột phá năng suất và đưa cua lột Việt Nam vươn tầm chia sẻ mô hình nuôi cua lột bằng hệ thống tuần hoàn khép kín kết hợp AI.

Nếu phương pháp truyền thống chỉ đạt tỷ lệ sống khoảng 10%, việc áp dụng hệ thống tuần hoàn khép kín kết hợp robot, AI và IoT đã giúp nâng tỷ lệ lên trên 90%. Đặc biệt, giải pháp này giúp rút ngắn chu kỳ sản xuất và tối ưu hóa nguồn lực khi chỉ cần một lao động cũng có thể quản lý quy mô sản xuất công nghiệp cực lớn.

Trong tương lai, Seamorny dự kiến tập trung vào xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu bởi dư địa phát triển của ngành này là rất tiềm năng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh vai trò của TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là đầu mối về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, có đóng góp quan trọng trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông nghiệp.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu, lãnh đạo TP.HCM khẳng định nông nghiệp thông minh là xu thế tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, thành phố cũng đề ra các định hướng trọng tâm như trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nông nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng, hoàn thiện cơ chế thu hút doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp. Ông Thạnh khẳng định TP.HCM sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp trong việc hỗ trợ thử nghiệm các mô hình mới và thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn.